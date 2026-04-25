Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC, Pesan Pembakar Semangat Marc Klok Bikin Eliano Reijnders Optimistis

JawaPos.com - Marc Klok mengirim pesan pembakar semangat setelah Persib Bandung ditahan imbang Arema FC di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4).

Melalui sosial media, Marc Klok mengaku Persib mendapatkan banyak pelajaran berharga setelah hasil imbang melawan Arema FC. Sang kapten juga menegaskan bahwa timnya tetap akan berjuang hingga akhir musim nanti.

"Satu pelajaran besar. Kami tidak berhenti di sini dan akan bertarung hingga akhir," tulis Marc Klok di kanal Instagram pribadinya. Sebuah pesan singkat yang menumbuhkan optimisme Persib ditengah persaingan gelar juara Super League.

Postingan tersebut juga disambut dengan optimistis para pemain Persib. Salah satunya adalah Eliano Reijnders yang bermain 90 menit di laga melawan Arema FC.

"We keep going capt," tulis komentar Eliano Reijnders. Sebuah komentar dari pemain timnas Indonesia tersebut yang menegaskan para pemain Persib terus berjuang hingga akhir dalam perebutan gelar juara Super League.

Persib Bandung sebenarnya tahu betul cara mencetak gol ke gawang Arema FC. Namun, kiper Arema FC, Lucas Frigeri, mampu menggagalkan semua peluang tim tuan rumah yang diakui Bojan Hodak sebagai pemain terbaik di laga kemarin malam.

"Setiap pertandingan kami berusaha menang. Tapi, kita tahu Arema bermain bertahan dan betul-betul menjalankan instruksi pelatihnya dengan baik," kata Bojan Hodak saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persib, Sabtu (25/4).

"Kami punya peluang cetak gol. Dan, pemain terbaik (dalam laga ini) adalah penjaga gawang mereka," lanjut pelatih asal Kroasia tersebut.