Latihan Perdana Madura United Bersama Jose Gomes, Pelatih Asal Portugal Soroti Kondisi Pemain

Jose Gomes resmi memimpin latihan perdana Madura United. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Latihan perdana tim berjuluk Laskar Sape Kerrap dipimpin langsung oleh pelatih anyar, Jose Gomes, di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Sabtu (25/7).
Kehadiran pelatih asal Portugal itu menjadi awal dari babak baru Madura United setelah manajemen mempercayakan kursi pelatih kepadanya.
Jose Gomes mengaku antusias memulai pekerjaannya bersama tim asal Pulau Madura tersebut.
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Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen klub yang telah memberikan kesempatan untuk menangani Madura United pada musim ini.
"Saya senang sekali bisa gabung menjadi pelatih Madura United. Terima kasih kepada Presiden klub yang telah memberikan kesempatan," ujar Jose Gomes.
Meski baru menjalani dua hari bersama tim, pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku sudah mulai memahami kondisi skuad.
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Menurutnya, para pemain masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran setelah menikmati masa libur kompetisi.
Jose Gomes menilai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar. Karena itu, ia tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian terhadap performa anak asuhnya.
"Latihan perdana sangat menyenangkan, tapi saya tahu pemain belum maksimal. Tapi kami masih punya waktu panjang untuk persiapan," katanya.
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