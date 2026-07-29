Kerim Palic Mundur dari Skuad Madura United

JawaPos.com - Gelandang asing Kerim Palic diumumkan mundur dari skuad klub BRI Super League Madura United yang tengah mempersiapkan diri menyambut kompetisi musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi I.League, Rabu, Direktur Madura United Annisa Zhafarina mengatakan Kerim Palic memilih mengakhiri kontraknya lebih cepat karena alasan keluarga.

Annisa menambahkan bahwa gelandang asal Bosnia dan Herzegovina itu menyampaikan keputusan tersebut secara langsung kepada manajemen setibanya di Madura.

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"Kerim sebenarnya masih memiliki kontrak aktif dan berkomitmen untuk melanjutkannya bersama kami. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengakhiri kontraknya karena alasan keluarga," jelas Annisa.

Annisa menambahkan Kerim Palic datang dengan tidak membawa keluarganya ke Madura, hal yang berbeda karena ia selalu membawa keluarganya ke Pulau Garam sebelumnya.

Ia menjelaskan hal tersebut cukup mempengaruhi Kerim dan rasa rindu serta kekhawatiran membuat dirinya tidak fokus sehingga memutuskan mundur dari Madura United.

Dirinya mengaku berat melepas Kerim karena perannya cukup penting di tim. Namun, manajemen Madura United tetap menghormati keputusan sang pemain.

"Kami berat hati karena peran dia sangat penting, tetapi ini tentang kemanusiaan dan kami respect atas keputusannya. Dia datang secara langsung dan pamit secara baik-baik," ungkap Annisa.