Arkhan Fikri Bidik 3 Poin! Derby Panas Arema FC vs Persebaya Surabaya Tetap Membara Meski Digelar di Bali

JawaPos.com — Arkhan Fikri tak ingin melewatkan momen penting saat Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derby Jawa Timur. Gelandang muda itu menegaskan ambisinya untuk membawa pulang tiga poin, meski laga tidak digelar di kandang sendiri.

Pemain berusia 21 tahun tersebut menilai pertandingan ini tetap krusial bagi timnya dalam menjaga performa di papan klasemen. Fokus penuh menjadi kunci utama agar Arema FC tidak terpeleset di laga sarat gengsi tersebut.

Arkhan mengaku tidak ingin terpengaruh dengan situasi eksternal, termasuk perubahan venue pertandingan. Baginya, yang terpenting adalah kesiapan tim saat peluit kick-off dibunyikan.

“Sekarang kami hanya akan fokus untuk pertandingan. Seperti saat melawan Persib, tim datang untuk raih poin maksimal,” ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan mentalitas kuat Arema FC jelang menghadapi rival bebuyutan mereka.

Meski demikian, Arkhan tidak menampik atmosfer bermain di kandang sendiri selalu memberi energi tambahan. Dukungan Aremania selama ini terbukti mampu meningkatkan motivasi pemain di lapangan.

Hal itu terasa saat Arema FC menjamu Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Lebih dari 2.000 Aremania hadir langsung dan menjadi suntikan semangat bagi tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Namun, situasi berbeda harus dihadapi saat melawan Persebaya Surabaya nanti. Laga yang seharusnya digelar di Stadion Kanjuruhan dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa (28/4/2026).