Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 25 April 2026 | 18.29 WIB

Psywar Marcos Santos! Arema FC Siap Tempur di Mana Saja, Persebaya Surabaya Wajib Waspada di Derby Jawa Timur

Marcos Santos yakin Arema FC siap menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derby Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. (Arema FC)

JawaPos.com — Derby Jawa Timur kembali memanas jelang duel panas Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Kali ini, psywar mulai ditebar Marcos Santos yang menegaskan timnya siap bertarung di mana saja tanpa takut kehilangan keuntungan kandang.

Laga kandang Arema FC melawan Persebaya Surabaya dipastikan tidak akan digelar di Stadion Kanjuruhan pada Selasa (28/4/2026).

Big match tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, markas Bali United yang kembali jadi “rumah sementara” Singo Edan.

Meski harus menjalani laga home rasa away, tim pelatih Arema FC memilih bersikap realistis. Mereka tidak ingin larut dalam polemik perubahan venue dan lebih fokus menyiapkan tim menghadapi tensi tinggi Derby Jatim.

Marcos Santos dan seluruh elemen tim berusaha legowo dengan keputusan tersebut. Mereka percaya, perubahan lokasi pertandingan tidak akan mengganggu kesiapan tim yang sudah disusun sejak jauh hari.

Arema FC bahkan sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk beradaptasi dengan kondisi di Bali. Mulai dari program latihan hingga strategi pertandingan, semuanya dirancang agar tetap kompetitif menghadapi Persebaya Surabaya.

Perlu diketahui, ini bukan pengalaman pertama bagi Arema FC bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta saat menjamu Persebaya Surabaya.

Dalam dua musim terakhir, laga kandang kontra rival bebuyutan itu memang selalu digelar di markas Bali United.

Editor: Banu Adikara
