Kurniawan Dwi Yulianto Bakal Coret 6 Pemain Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Asia U-17 2026

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto memantapkan persiapan tim jelang Piala Asia U-17 2025. Dalam persiapannya, Kurniawan akan mencoret enam pemain dari skuad Garuda Muda.

Turnamen Piala Asia U-17 2026 akan digelar di Arab Saudi pada 5-22 Mei. Timnas Indonesia U-17 sudah mulai memanaskan mesinnya dengan menggelar latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Jumat (24/4) sore WIB.

Sesi latihan tersebut dimanfaatkan Kurniawan untuk memantapkan taktik. Sekaligus juga untuk menentukan skuad final yang akan dibawa ke Arab Saudi.

”Untuk persiapan sendiri kita coba beberapa hari ini untuk melakukan team tactical karena kita tahu lawan di Piala Asia punya game plan yang berbeda-beda,” kata Kurniawan kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (24/4/2026).

”Jadi, kita benar-benar ingin menerapkan counter tactical melawan mereka. Kemudian pemain mana yang pas untuk taktik itu,” tambah dia.

Kurniawan menjelaskan, secara keseluruhan Timnas Indonesia U-17 memiliki 29 pemain, dengan rincian 26 pemain yang saat ini menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Tiga pemain lain akan segera menyusul, yakni Mathew Baker, Mike Rajasa, dan Noah Duvert.

Dari total tersebut, Kurniawan akan mengerucutkan skuad menjadi 23 pemain sesuai regulasi yang berlaku. Artinya, enam pemain akan dicoret dari daftar akhir.

”Hari ini ada 26 pemain, terus nanti ada 3 pemain. Ada Mike, Noa, dan Matt Baker. Karena slot di Piala Asia itu hanya 23, akan dipulangkan 6 pemain,” terang Kurniawan.