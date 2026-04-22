Semen Padang Tantang Borneo FC, Angelo Meneses Yakin Kabau Sirah Bisa Bawa Pulang Poin

Kapten Semen Padang Angelo Meneses. (Istimewa)
JawaPos.com–Semen Padang FC menghadapi tantangan berat pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 saat bertandang ke markas Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Sabtu (25/4) malam. Meski berstatus tim tamu dan menghadapi salah satu kandidat juara musim ini, Kabau Sirah tetap datang dengan optimisme tinggi.
Kapten tim Semen Padang Angelo Meneses menegaskan, timnya siap berjuang habis-habisan demi membawa pulang poin penting dari Samarinda. Bek asal Portugal itu menyadari pertandingan ini tidak akan mudah, tetapi dia percaya Semen Padang masih memiliki peluang untuk bertahan di kasta tertinggi musim depan.
”Kita tahu tidak punya banyak waktu untuk persiapan menatap laga lawan Borneo FC ini. Waktu recovery juga cukup singkat. Namun saat ini kami sudah siap menjalani pertandingan penting ini,” ujar Angelo Meneses dalam sesi pre match press conference, Jumat (24/4).
Situasi Semen Padang memang belum aman. Hingga pekan ke-28, mereka masih berada di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Dengan hanya enam pertandingan tersisa musim ini, setiap laga menjadi sangat krusial untuk menjaga peluang keluar dari zona degradasi.
Meski berada dalam tekanan, Angelo memastikan semangat tim tetap terjaga. Dia menilai peluang untuk bangkit masih terbuka selama tim mampu tampil konsisten dan memaksimalkan setiap pertandingan yang tersisa.
”Kita masih punya kesempatan untuk bertahan di liga ini. Semua pemain tahu pentingnya setiap pertandingan. Kami harus berjuang mendapatkan poin agar posisi di klasemen bisa membaik,” kata Angelo dikutip dari ileague.id.
Di sisi lain, Borneo FC datang dengan motivasi besar karena masih bersaing dalam perebutan gelar juara. Tim berjuluk Pesut Etam saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 63 poin, hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen, Persib Bandung.
Perbedaan posisi di klasemen memang cukup jauh, tetapi hal itu tidak membuat Semen Padang gentar. Angelo Meneses menegaskan timnya akan tetap tampil percaya diri dan fokus sepanjang pertandingan.
Musim ini, Angelo menjadi salah satu pemain paling penting bagi Kabau Sirah. Dari total 28 pertandingan yang sudah dijalani Semen Padang, dia tampil dalam 26 laga dengan catatan 2.340 menit bermain dan menyumbang satu gol.
