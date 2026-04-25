Persib Bandung Gagal Menang atas Arema FC, Bojan Hodak Akui Persaingan Gelar Kian Rumit

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib Bandung/Antara)
JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam.
Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, tim tuan rumah gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol kemenangan.
Sejak menit awal, Persib Bandung tampil agresif dengan menguasai jalannya laga. Serangan demi serangan dibangun melalui lini tengah dan sisi sayap untuk membongkar pertahanan rapat Arema FC. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, kebuntuan masih belum mampu dipecahkan.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak dikutip persib.co.id mengaku timnya sudah bekerja keras untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.
Menurutnya, Arema FC tampil sangat disiplin dalam bertahan dan mampu menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.
Ia menilai lawan bermain cukup efektif dalam menutup ruang gerak para pemain Persib Bandung. Situasi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan mendapatkan ruang ideal untuk menyelesaikan peluang di area pertahanan lawan.
Baca Juga:Arkhan Fikri Bidik 3 Poin! Derby Panas Arema FC vs Persebaya Surabaya Tetap Membara Meski Digelar di Bali
Selain rapatnya lini belakang Arema FC, penampilan kiper lawan juga menjadi sorotan. Penjaga gawang Arema FC, Lucas Frigeri, tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menggagalkan peluang emas Persib Bandung.
Beberapa kesempatan yang didapat tuan rumah sebenarnya cukup berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat Persib Bandung gagal memanfaatkan dominasi permainan menjadi kemenangan penting di hadapan pendukung sendiri.
Hasil imbang ini memang masih menjaga Persib Bandung di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!