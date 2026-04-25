Persib Bandung Gagal Menang atas Arema FC, Bojan Hodak Akui Persaingan Gelar Kian Rumit

JawaPos.com - Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam.

Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, tim tuan rumah gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol kemenangan.

Sejak menit awal, Persib Bandung tampil agresif dengan menguasai jalannya laga. Serangan demi serangan dibangun melalui lini tengah dan sisi sayap untuk membongkar pertahanan rapat Arema FC. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, kebuntuan masih belum mampu dipecahkan.

Baca Juga:Pelatih Arema FC Puas Rusak Rekor Kemenangan Persib Bandung di GBLA

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak dikutip persib.co.id mengaku timnya sudah bekerja keras untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Menurutnya, Arema FC tampil sangat disiplin dalam bertahan dan mampu menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.

Ia menilai lawan bermain cukup efektif dalam menutup ruang gerak para pemain Persib Bandung. Situasi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan mendapatkan ruang ideal untuk menyelesaikan peluang di area pertahanan lawan.

Selain rapatnya lini belakang Arema FC, penampilan kiper lawan juga menjadi sorotan. Penjaga gawang Arema FC, Lucas Frigeri, tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menggagalkan peluang emas Persib Bandung.

Beberapa kesempatan yang didapat tuan rumah sebenarnya cukup berbahaya. Namun penyelesaian akhir yang belum maksimal membuat Persib Bandung gagal memanfaatkan dominasi permainan menjadi kemenangan penting di hadapan pendukung sendiri.