Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 25 April 2026 | 04.29 WIB

Madura United Jadi Ujian Konsistensi Dewa United, Sonny Stevens Incar Hasil Maksimal

Pemain Dewa United bereaksi setelah gagal menembus semifinal AFC Challenge League usai ditahan Manila Digger 2-2 di Indomilk Arena. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Dewa United Banten FC akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (25/4).

Laga ini menjadi ujian penting bagi skuad Banten Warriors yang tengah berusaha menjaga konsistensi performa mereka di papan atas klasemen. Meski sedang dalam tren positif, Dewa United tetap harus waspada karena Madura United kerap menjadi lawan yang menyulitkan dalam beberapa pertemuan terakhir.

Pada putaran pertama musim ini, Dewa United harus mengakui keunggulan Madura United dengan skor 0-2 saat bermain di kandang sendiri. Tidak hanya itu, musim lalu tim berjuluk Laskar Sape Kerab juga sukses menundukkan Dewa United dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bangkalan.

Catatan tersebut menjadi perhatian serius bagi tim asuhan Dewa United jelang pertandingan nanti. Apalagi Madura United sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun dalam dua pertandingan terakhir.

Penjaga gawang Dewa United Sonny Stevens, mengatakan timnya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tekanan dari tuan rumah. Dia menilai Madura United memiliki kualitas pemain yang mampu merepotkan lawan kapan saja.

”Kami selalu berusaha melakukan yang terbaik melawan setiap klub, termasuk Madura United yang memiliki pemain berkualitas dan merupakan tim kuat,” ujar Stevens dikutip ileague.id.

Meski mengakui kekuatan lawan, kiper asal Belanda itu memastikan Dewa United datang dengan target meraih kemenangan. Menurut dia, seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa pulang tiga poin dari Bangkalan.

”Tetapi pada akhirnya kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Jadi kami akan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan tiga poin,” lanjut Sonny Stevens.

Dewa United tengah menikmati performa cukup stabil. Dalam empat pertandingan terakhir, mereka belum tersentuh kekalahan. Tren positif tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan dari Madura United yang dikenal kuat saat bermain di kandang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
