Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC! Laga Penentuan Gelar Juara Super League!

Duel panas Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi penentu takhta Super League 2026. (Persib)
JawaPos.com — Pertarungan sengit antara Persib Bandung melawan Arema FC dipastikan menjadi duel penentuan takhta Super League yang paling menyita perhatian pekan ini. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan momentum krusial yang bisa menentukan arah perebutan gelar musim 2025/2026.
Pertandingan akbar tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu (26/4/2026) pukul 19.00 WIB.
Atmosfer panas dipastikan menyelimuti stadion dengan dukungan penuh Bobotoh yang siap mendorong tim kesayangan mereka meraih kemenangan.
Persib Bandung datang dengan status sebagai pemuncak klasemen sementara yang tengah dalam tren positif.
Kemenangan di laga ini akan menjadi langkah besar untuk menjauh dari kejaran rival sekaligus mempertegas dominasi mereka di papan atas.
Di sisi lain, Arema FC tidak datang sebagai pelengkap pertandingan. Tim berjuluk Singo Edan membawa misi kebangkitan demi merangsek naik ke posisi yang lebih kompetitif di klasemen Super League.
Pertemuan kedua tim selalu menghadirkan tensi tinggi dan drama yang sulit ditebak. Rivalitas panjang yang terbangun selama bertahun-tahun membuat setiap duel selalu penuh emosi dan sarat gengsi.
Para penggemar yang tidak ingin melewatkan duel panas ini bisa menyaksikannya melalui siaran langsung di televisi maupun layanan streaming digital.
Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan juga tersedia secara eksklusif melalui platform Vidio.
