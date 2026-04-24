Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 24 April 2026 | 21.30 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC! Rekor 16 Laga Tanpa Kalah Maung Bandung Terancam

Duel panas Persib Bandung vs Arema FC di Stadion GBLA, Maung Bandung buru rekor unbeaten. (Arema FC)

JawaPos.com — Persib Bandung kembali dihadapkan pada ujian krusial saat menjamu Arema FC dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, tapi juga pertaruhan rekor unbeaten yang sudah dijaga mati-matian.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat (24/4/2026) malam, atmosfer panas dipastikan menyelimuti pertandingan.

Dukungan puluhan ribu bobotoh bakal jadi energi tambahan bagi Maung Bandung untuk terus melaju tanpa cela.

Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan 16 laga beruntun tanpa kekalahan musim ini.

Catatan impresif itu menjadi modal penting sekaligus tekanan tersendiri agar tidak terpeleset di depan publik sendiri.

Ambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan membuat Persib diprediksi tampil agresif sejak menit awal. Apalagi mereka juga tengah menjaga posisi di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin dari 28 pertandingan.

Namun, Arema FC bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dalam laga penuh tensi seperti ini. Tim asal Malang itu justru sedang berada dalam tren positif dan siap memberi kejutan.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Singo Edan sukses menjaga konsistensi tanpa kekalahan. Hal ini membuat kepercayaan diri skuad asuhan Marquinto Santos meningkat tajam jelang lawatan berat ke Bandung.

Arema FC saat ini menempati posisi ke-11 dengan 38 poin dari 28 laga. Meski secara klasemen tertinggal jauh, motivasi untuk menembus papan atas membuat mereka dipastikan tampil habis-habisan.

Tekanan dari bobotoh di Stadion GBLA memang jadi tantangan besar bagi tim tamu. Tapi kondisi itu juga bisa menjadi pemicu semangat bagi Arema FC untuk membungkam tuan rumah.

Editor: Banu Adikara
