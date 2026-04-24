Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC! Maung Bandung Ngebut Menuju Gelar Juara

JawaPos.com — Persib Bandung bakal menghadapi ujian penting saat menjamu Arema FC dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga ini menjadi momentum krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga laju menuju tangga juara.

Pertandingan Persib Bandung menghadapi Arema FC digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Atmosfer panas dipastikan tersaji mengingat kedua tim punya kepentingan besar di fase akhir musim ini.

Persib Bandung saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin. Namun, hasil imbang 2-2 melawan Dewa United di laga terakhir sedikit mengusik konsistensi mereka.

Hasil tersebut membuat tekanan terhadap Persib Bandung meningkat, terutama karena kompetisi memasuki fase penentuan. Mereka tak boleh lagi terpeleset jika ingin segera mengunci gelar juara musim ini.

Di sisi lain, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Hasil itu mengangkat posisi Singo Edan ke peringkat ke-11 dengan raihan 38 poin.

Kemenangan tersebut bukan sekadar tambahan angka, tapi juga suntikan moral bagi skuad Arema FC. Mereka kini punya momentum untuk mencuri poin dari tim papan atas seperti Persib Bandung.

Meski bermain di kandang lawan, Arema FC diprediksi tidak akan tampil bertahan total. Mereka justru berpeluang tampil agresif memanfaatkan celah dari lini belakang Persib Bandung yang sempat goyah di laga sebelumnya.