Arema FC Tantang Rekor Sempurna Persib Bandung di GBLA, Marcos Santos Siap Beri Kejutan

JawaPos.com - Big match pekan ke-29 Super League 2025/26 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama datang dengan motivasi besar untuk mengamankan poin penting di akhir musim.

Persib Bandung masih menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini, terutama saat bermain di kandang.

Maung Bandung sukses menyapu bersih 14 pertandingan kandang dengan kemenangan tanpa sekali pun kehilangan poin. Catatan tersebut menjadi tantangan berat bagi tim tamu, Arema FC.

Meski demikian, Arema FC datang ke Bandung dengan rasa percaya diri tinggi. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyebut timnya sedang berada dalam momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun sebelum laga ini.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi tambahan motivasi bagi skuad Singo Edan untuk menghadapi salah satu tim terkuat di kompetisi musim ini.

“Kami datang dengan dua kemenangan, jadi itu memberikan motivasi. Namun ini adalah pertandingan besar melawan tim yang sedang bersaing untuk gelar juara,” ujar Marcos Santos dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui Persib memiliki kualitas yang sangat kuat, terutama karena faktor konsistensi dan pengalaman tim yang sudah terbangun dalam beberapa musim terakhir.