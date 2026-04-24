Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 18.00 WIB

Arema FC Tantang Rekor Sempurna Persib Bandung di GBLA, Marcos Santos Siap Beri Kejutan

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Dok. Arema FC) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Dok. Arema FC)

JawaPos.com - Big match pekan ke-29 Super League 2025/26 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama datang dengan motivasi besar untuk mengamankan poin penting di akhir musim.

Persib Bandung masih menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini, terutama saat bermain di kandang.

Maung Bandung sukses menyapu bersih 14 pertandingan kandang dengan kemenangan tanpa sekali pun kehilangan poin. Catatan tersebut menjadi tantangan berat bagi tim tamu, Arema FC.

Meski demikian, Arema FC datang ke Bandung dengan rasa percaya diri tinggi. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyebut timnya sedang berada dalam momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun sebelum laga ini.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi tambahan motivasi bagi skuad Singo Edan untuk menghadapi salah satu tim terkuat di kompetisi musim ini.

“Kami datang dengan dua kemenangan, jadi itu memberikan motivasi. Namun ini adalah pertandingan besar melawan tim yang sedang bersaing untuk gelar juara,” ujar Marcos Santos dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui Persib memiliki kualitas yang sangat kuat, terutama karena faktor konsistensi dan pengalaman tim yang sudah terbangun dalam beberapa musim terakhir.

Marcos juga menyoroti keberhasilan Persib menjaga rekor sempurna di kandang sebagai bukti kualitas mereka musim ini.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Persib Bandung vs Arema FC: Momentum Pangeran Biru Usung Misi Kembali ke Jalur Kemenangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung vs Arema FC: Momentum Pangeran Biru Usung Misi Kembali ke Jalur Kemenangan

Jumat, 24 April 2026 | 16.36 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC: Bojan Hodak Minta Bobotoh Padati GBLA - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC: Bojan Hodak Minta Bobotoh Padati GBLA

Jumat, 24 April 2026 | 15.46 WIB

6 Hari Menuju Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya! Bruno Moreira Jadi Pemain Kunci Lawan Arema FC atau Hanya Penonton? - Image
Sepak Bola Indonesia

6 Hari Menuju Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya! Bruno Moreira Jadi Pemain Kunci Lawan Arema FC atau Hanya Penonton?

Jumat, 24 April 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

