Kehilangan Besar Persija Jakarta! Dony Tri Pamungkas Masuk Radar Klub Tersukses Liga Polandia

Dony Tri Pamungkas mendorong Persija Jakarta segera bangkit jelang duel panas melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno. (Dok .Persija)
JawaPos.com - Bek sayap kiri Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, dilaporkan masuk dalam radar klub Polandia, Legia Warszawa. Klub kasta tertinggi Polandia itu disebut tengah memantau Dony Tri.
Rumor mengejutkan itu dikabarkan oleh akun X Markaj Top News. Dalam cuitannya, mereka mengklaim bahwa Legia Warszawa telah memantau Dony dalam beberapa bulan terakhir.
“Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, tengah dipantau klub Polandia, Legia Warszawa,” tulis akun X Markaj Top News, Jumat (24/4/2026).
“Menurut sumber, pemain berusia 21 tahun itu telah masuk dalam daftar pantauan (scouting shortlist) klub tersebut dalam beberapa bulan terakhir,” sambugnya.
Akun tersebut tidak mengungkap sumber yang dimaksud. Namun berdasarkan laporan yang diterima mereka, angka transfer Dony Tri diperkirakan mencapai 250 ribu euro atau setara Rp5 miliar.
“Laporan menyebutkan bahwa transfernya diperkirakan membutuhkan biaya sekitar €250.000,” terang Markaj Top News.
Nominal transfer tersebut tak luput dari performa Dony Tri bersama Persija Jakarta. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu merupakan pemain inti skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di Super League 2025/2026.
Pada musim ini, Dony Tri telah mencatatkan 22 penampilan bersama Persija Jakarta dan mengemas satu gol. Posisinya di sektor sayap kiri hampir tak pernah tergantikan, karena performanya yang konsisten.
Bahkan, Dony Tri sukses menyisihkan sejumlah pesaingnya di sisi kiri pertahanan Persija Jakarta. Shayne Pattynama menjadi salah satu korbannya.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Main Efektif Kontra Malut United, Racikan Baru Bernardo Tavares Maksimalkan Ketajaman Duo Gelandang Ini
Performa konsisten itu membuahkan panggilan ke Timnas Indonesia. Dony Tri pun untuk pertama kalinya masuk skuad senior Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Boyolali itu telah menandakan debut di level senior ketika Skuad Garuda melawan Saint Kitts and Nevis dalam ajang bertajuk FIFA Series 2026.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya