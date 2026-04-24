Persib Bandung vs Arema FC: Momentum Pangeran Biru Usung Misi Kembali ke Jalur Kemenangan

JawaPos.com - Duel klasik antara Persib Bandung versus Arema FC bakal tersaji di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi momentum penting bagi Persib Bandung untuk kembali ke jalur kemenangan. Sebelumnya, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- mendapat hasil kurang memuaskan, dengan bermain imbang 2-2 melawan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan timnya dalam kondisi siap melawan Arema FC. Hodak menegaskan kalau seluruh pemain memiliki satu tekad yang sama, yakni meraih poin penuh di laga malam nanti.

"Semua pemain ingin memenangi pertandingan ini. Bagi saya, ini menjadi hal yang sulit untuk dilakukan karena kami memiliki 23 pemain yang dalam kondisi siap dan semuanya ingin bermain," kata Hodak dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hal senada juga diungkapkan kapten Persib Bandung, Marc Klok. Gelandang berusia 33 tahun itu ingin menjadikan Arema FC sebagai pelampiasan.

“Kita kemarin (lawan Dewa United) imbang, (sekarang) kita ingin kemenangan di kandang. Kita butuh menang dan kita sangat antusias,” tegas Klok.

Tak pelak jika Persib Bandung mengusung misi bangkit ke jalur kemenangan. Sebab, hasil imbang melawan Dewa United membuat posisi Pangeran Biru tidak nyaman, meski tengah memimpin klasemen sementara.

Persib Bandung saat ini mengoleksi 65 poin, namun hanya unggul dua angka saja dari Borneo FC di posisi kedua. Maka dari itu, kemenangan wajib diraih skuad Pangeran Biru demi memperlebar jarak dari kejaran skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- yang menjadi pesaing terdekatnya.

Persib Bandung memiliki catatan apik secara rekor pertemuan melawan Arema FC. Pangeran Biru tidak pernah kalah dalam delapan pertemuan terakhir, dengan catatan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.