6 Hari Menuju Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya! Bruno Moreira Jadi Pemain Kunci Lawan Arema FC atau Hanya Penonton?

JawaPos.com — Absennya Bruno Moreira saat Persebaya Surabaya menghadapi Malut United memunculkan tanda tanya besar jelang laga panas melawan Arema FC. Dengan kontrak yang tinggal hitungan hari, peluang sang kapten tampil di laga krusial itu kini jadi sorotan utama.

Persebaya Surabaya baru saja meraih kemenangan penting atas Malut United pada pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Namun, kemenangan itu terasa sedikit berbeda karena tidak ada sosok Bruno Moreira di lapangan akibat cedera.

Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya soal kesiapan winger asal Brasil tersebut untuk tampil di laga berikutnya.

Apalagi, pertandingan melawan Arema FC pada pekan ke-30 bukan sekadar laga biasa, melainkan duel sarat gengsi yang selalu dinanti.

Di sisi lain, waktu terus berjalan dan kontrak Bruno Moreira akan resmi berakhir pada 30 April 2026.

Artinya, pertandingan melawan Arema FC bisa menjadi momen terakhirnya mengenakan jersey Persebaya Surabaya jika tidak ada perpanjangan kontrak.

Situasi ini tentu menambah tekanan, baik bagi pemain maupun tim pelatih. Keputusan memainkan Bruno Moreira atau tidak akan sangat bergantung pada kondisi fisiknya dalam beberapa hari ke depan.

Dalam laga melawan Malut United, Persebaya Surabaya tampil efektif meski tanpa sang kapten. Tim berhasil mencetak dua gol di babak kedua yang memastikan kemenangan 0-2 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate.