Rapor Merah Pedro Matos! Persebaya Surabaya Menang, Satu Nama Justru Jadi Sorotan Pedas Bonek

JawaPos.com — Kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United ternyata tak sepenuhnya disambut euforia tanpa catatan. Di balik skor meyakinkan dua gol tanpa balas, satu nama justru jadi sasaran kritik keras dari Bonek: Pedro Matos.

Persebaya Surabaya menghadapi Malut United pada laga pekan ke-29 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis malam (23/4/2026).

Green Force tampil efektif dan berhasil membawa pulang kemenangan penting dari laga tandang tersebut.

Dua gol kemenangan Persebaya Surabaya lahir di babak kedua setelah pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal.

Milos Raickovic membuka keunggulan pada menit ke-73 lewat sepakan keras dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Paraiba.

Menjelang akhir laga, Francisco Rivera memastikan kemenangan Green Force lewat gol di menit 90+1. Ia sukses memanfaatkan umpan matang dari Riyan Ardiansyah yang tampil impresif setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Meski hasil akhir terlihat sempurna, performa individu para pemain tetap jadi sorotan. Rilis rating pemain pun memperlihatkan siapa yang tampil gemilang dan siapa yang justru masih di bawah ekspektasi.

Nama Gustavo Fernandes Henrique Querino menjadi pemain dengan rating tertinggi dalam laga ini. Bek tangguh tersebut mencatat angka 9.2, menunjukkan kontribusi besar dalam menjaga lini pertahanan tetap solid.

Di bawahnya, Milos Raickovic dan Francisco Rivera sama-sama tampil cemerlang dengan rating 8.7. Keduanya tak hanya aktif dalam membangun serangan, tetapi juga menjadi penentu kemenangan lewat gol penting mereka.