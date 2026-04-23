Lamine Yamal Cedera Hamstring, Barcelona Tak Lakukan Operasi dan Pastikan Tetap ke Piala Dunia 2026 Bersama Timnas Spanyol

JawaPos.com - Barcelona memastikan bahwa Lamine Yamal mengalami cedera hamstring di kaki kirinya. Pemain 18 tahun tersebut mengalami cedera setelah mencetak gol penalti ke gawang Celta Vigo, Kamis (23/4).

Pihak klub sudah melakukan pemeriksaan media kepada Lamine Yamal dan memastikan bahwa pemainnya itu mengalami cedera hamstring di kaki kiri. "Tes yang dilakukan Kamis ini telah mengkonfirmasi bahwa pemain tim utama Lamine Yamal mengalami cedera hamstring di kaki kirinya," tulis pernyataan resmi dari laman resmi klub, Kamis (23/4).

Untuk membantunya pulih dari cedera hamstring, Barcelona memutuskan tidak melakukan operasi atau perawatan konservatif. Tim medis akan melakukan terapi kepada Lamine Yamal agar pemainnya itu bisa pulih.

Cedera yang dialami Lamine Yamal membuat dirinya absen hingga akhir musim dengan sisa enam pertandingan. Namun untuk Piala Dunia 2026, Barcelona memperkirakan pemain sayap kanan tersebut bakal tetap bisa dibawa timnas Spanyol.

"Pemain tersebut akan menjalani rencana perawatan konservatif. Ia akan absen selama sisa musim liga tetapi diperkirakan akan siap bermain di Piala Dunia," tutup pernyataan resmi klub.

Lalu, kapan Yamal bisa kembali pulih? Mengutip dari Mundo Deportivo, cedera hamstring akan membutuhkan waktu pemulihan selama satu setengah hingga dua bulan. Itu berarti, pemain kelahiran Barcelona tersebut akan pulih pada akhir Mei atau awal Juni.

Jika hal tersebut terjadi, Lamine Yamal diprediksi membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 dengan laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni. Hal paling terburuk adalah dirinya baru bisa bermain pada laga penutup Grup H melawan Uruguay pada 27 Juni.