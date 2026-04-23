Marc Klok Antusias Tatap Laga Kontra Arema FC, Bertekad Bawa Persib Bandung Raih Kemenangan

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, antusias menatap laga kontra Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Klok bertekad membawa Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- kembali ke jalur kemenangan.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut merupakan laga krusial bagi Pangeran Biru untuk kembali ke jalur kemenangan.

Pasalnya, Persib Bandung terpeleset saat menghadapi Dewa United di pekan ke-28. Skuad polesan Bojan Hodak itu bermain imbang 2-2 di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4) lalu.

Hasil imbang tersebut membuat posisi Persib Bandung rawan. Pangeran Biru saat ini masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin, namun hanya berjarak dua angka saja dari Borneo FC yang mengekor di posisi kedua.

Klok menyadari bahwa pertandingan melawan Arema FC sangat penting bagi Persib Bandung. Gelandang berlabel Timnas Indonesia itu sudah tak sabar untuk melakoni laga besok, meski waktu persiapannya cukup minim.

“Semua tahu situasi kita, semua tahu yang penting adalah (pertandingan) besok,” kata Klok dalam konferensi pers jelang pertandingan, Kamis (23/4/2026).

“Dan kita sangat senang untuk main lagi dan di waktu yang sangat cepat karena kita kemarin imbang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Klok menegaskan Persib Bandung hanya memiliki satu tujuan untuk laga besok, yakni meraih kemenangan di hadapan Bobotoh.