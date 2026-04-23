Persib Bandung Tak Mau Terpeleset Lagi, Marc Klok Targetkan Kemenangan atas Arema FC

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung bertekad segera bangkit setelah hasil imbang melawan Dewa United Banten FC membuat persaingan di papan atas semakin ketat.
Kini, Maung Bandung bersiap menghadapi laga penting kontra Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).
Hasil seri pada pertandingan sebelumnya membuat jarak poin Persib di puncak klasemen menyusut menjadi hanya dua angka dari pesaing terdekat, Borneo FC Samarinda.
Situasi tersebut membuat laga melawan Arema FC menjadi sangat penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak.
Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan timnya ingin segera melupakan hasil kurang memuaskan di laga terakhir.
Bermain di kandang sendiri menjadi momentum yang ingin dimanfaatkan Persib untuk kembali ke jalur kemenangan.
Menurut Klok, seluruh pemain sudah tidak sabar menjalani pertandingan berikutnya. Ia menyebut atmosfer bermain di GBLA bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk meraih tiga poin penuh.
“Semua tahu situasinya, kita sangat senang untuk main lagi dan di waktu yang sangat cepat karena kita kemarin imbang, kita ingin kemenangan di kandang. Kita butuh menang dan kita sangat antusias untuk laga nanti,” ujar Klok dikutip dari ileague.id.
Persib memang berada dalam tekanan pada fase akhir musim ini. Dengan enam pertandingan tersisa, setiap poin menjadi sangat berharga dalam perebutan gelar juara.
