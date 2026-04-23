Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 01.45 WIB

Persib Bandung Tak Mau Terpeleset Lagi, Marc Klok Targetkan Kemenangan atas Arema FC

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung bertekad segera bangkit setelah hasil imbang melawan Dewa United Banten FC membuat persaingan di papan atas semakin ketat.

Kini, Maung Bandung bersiap menghadapi laga penting kontra Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).

Hasil seri pada pertandingan sebelumnya membuat jarak poin Persib di puncak klasemen menyusut menjadi hanya dua angka dari pesaing terdekat, Borneo FC Samarinda.

Situasi tersebut membuat laga melawan Arema FC menjadi sangat penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak.

Kapten Persib, Marc Klok, menegaskan timnya ingin segera melupakan hasil kurang memuaskan di laga terakhir.

Bermain di kandang sendiri menjadi momentum yang ingin dimanfaatkan Persib untuk kembali ke jalur kemenangan.

Menurut Klok, seluruh pemain sudah tidak sabar menjalani pertandingan berikutnya. Ia menyebut atmosfer bermain di GBLA bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk meraih tiga poin penuh.

“Semua tahu situasinya, kita sangat senang untuk main lagi dan di waktu yang sangat cepat karena kita kemarin imbang, kita ingin kemenangan di kandang. Kita butuh menang dan kita sangat antusias untuk laga nanti,” ujar Klok dikutip dari ileague.id.

Persib memang berada dalam tekanan pada fase akhir musim ini. Dengan enam pertandingan tersisa, setiap poin menjadi sangat berharga dalam perebutan gelar juara.

Artikel Terkait
Jelang Lawan Arema FC, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan Fatal - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Arema FC, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan Fatal

Jumat, 24 April 2026 | 01.14 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC: Marc Klok Ingin Menang!  - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Arema FC: Marc Klok Ingin Menang! 

Jumat, 24 April 2026 | 00.05 WIB

Persib Bandung Punya Rekor Apik Jelang Hadapi Arema FC, Tidak Pernah Kalah dalam 8 Pertemuan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Punya Rekor Apik Jelang Hadapi Arema FC, Tidak Pernah Kalah dalam 8 Pertemuan

Kamis, 23 April 2026 | 21.47 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

