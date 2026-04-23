Pedro Matos Starter! Pemain Idola Bernardo Tavares Masuk Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United

Performa Pedro Matos jadi sorotan Bonek di skuad Persebaya Surabaya era Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan tekad besar saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025/2026. Fokus utama langsung tertuju pada keputusan pelatih Bernardo Tavares yang memasang Pedro Matos sebagai starter.
Green Force tak ingin kembali terpeleset setelah dua kekalahan beruntun yang mengganggu ritme tim. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam menjadi momentum penting untuk bangkit.
Namun, lawan yang dihadapi jelas bukan tim sembarangan karena Malut United tengah tampil konsisten di papan atas klasemen. Kekuatan mereka semakin lengkap dengan kehadiran pemain berpengalaman termasuk mesin gol David da Silva.
Efektivitas menjadi kunci permainan Malut United sepanjang musim ini. Hingga pekan ke-28, mereka sudah mengoleksi 54 gol yang menjadikan lini depan sebagai ancaman serius bagi pertahanan Persebaya Surabaya.
Di tengah tekanan tersebut, Persebaya Surabaya mencoba mencari solusi dari sektor sayap dengan mengandalkan Riyan Ardiansyah. Mantan pemain Malut United itu diharapkan mampu memberi warna baru setelah sempat mengalami paceklik gol.
Riyan akhirnya memecah kebuntuan saat mencetak gol perdananya musim ini ke gawang Madura United pada Jumat (17/4/2026). Gol tersebut bukan sekadar angka, tetapi juga menjadi titik balik kepercayaan dirinya.
Momen gol itu terjadi pada menit ke-82 melalui skema serangan cepat yang dimulai dari umpan terobosan Miloš Raičković. Riyan dengan sigap menembus lini belakang lawan sebelum melepaskan tembakan menyusur tanah ke tiang jauh.
Meski gol tersebut belum mampu membawa kemenangan bagi Persebaya Surabaya, dampaknya terasa signifikan bagi mental sang pemain. Riyan kini lebih percaya diri menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya sebagai supersub.
“Tentunya bersyukur. Selain gol perdana untuk Persebaya, ini juga jadi gol pertama saya musim ini. Ini menjadi motivasi saya ke depannya untuk lebih baik lagi,” ujar Riyan.
