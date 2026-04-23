Hasil Super League 2025/2026: Takluk dari Bali United, Persita Tangerang Telan 4 Kekalahan Beruntun

Carlos Pena memimpin Persita Tangerang dengan ambisi besar mencetak sejarah saat menghadapi Persebaya Surabaya di GBT. (Persita)
JawaPos.com - Bali United mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang berkat gol Diego Campos via titik putih pada menit ke-61. Pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026 itu berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Kamis (23/4/2026) pukul 15.30 WIB.
Bali United sukses mempertahankan laju positifnya. Tim besutan Johnny Jansen itu kini merangsek naik ke posisi tujuh klasemen sementara dengan raihan 42 poin. Perolehan poin tersebut sama seperti Persebaya Surabaya di posisi keenam, dan hanya berjarak empat angka dari Malut United yang menempati peringkat kelima.
Sementara, hasil ini membuat Persita Tangerang memperpanjang puasa kemenangannya. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu menelan kiekalahan di empat pertandingan terakhirnya. Rentetan hasil minor itu sekaligus membuat mereka merosot ke peringkat sembilan dengan 41 poin.
Baca Juga:Jelang Lawan Persebaya, Malut United Kejar Empat Kemenangan demi Amankan Posisi Papan Atas Super League
Jalannya Pertandingan
Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak menit awal. Jual beli serangan pun tersaji, namun belum ada peluang emas yang mampu diciptakan oleh Persita Tangerang dan Bali United.
Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mendapat peluang di menit ke-16 lewat tendangan Rahmat Arjuna. Namun tendangan tersebut masih terlalu lemah, sehingga mudah ditangkap oleh Igor Rodrigues.
Perlahan, Persita Tangerang menemukan tempo permainannya. Pendekar Cisadane pun nyaris menjebol gawang tim tamu pada menit ke-43 lewat tendangan bebas Pablo Ganet. Namun, tendangan keras itu masih bisa ditepis oleh Mike Hauptmeijer.
Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persita Tangerang dan Bali United bermain imbang tanpa gol di babak pertama.
Selepas turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Namun, serangan yang dilancarkan kedua tim masih terlalu polos sehingga belum ada peluang emas yang tercipta.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara