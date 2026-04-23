Hasil Super League 2025/2026: Takluk dari Bali United, Persita Tangerang Telan 4 Kekalahan Beruntun

JawaPos.com - Bali United mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang berkat gol Diego Campos via titik putih pada menit ke-61. Pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026 itu berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Kamis (23/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Bali United sukses mempertahankan laju positifnya. Tim besutan Johnny Jansen itu kini merangsek naik ke posisi tujuh klasemen sementara dengan raihan 42 poin. Perolehan poin tersebut sama seperti Persebaya Surabaya di posisi keenam, dan hanya berjarak empat angka dari Malut United yang menempati peringkat kelima.

Sementara, hasil ini membuat Persita Tangerang memperpanjang puasa kemenangannya. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu menelan kiekalahan di empat pertandingan terakhirnya. Rentetan hasil minor itu sekaligus membuat mereka merosot ke peringkat sembilan dengan 41 poin.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak menit awal. Jual beli serangan pun tersaji, namun belum ada peluang emas yang mampu diciptakan oleh Persita Tangerang dan Bali United.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mendapat peluang di menit ke-16 lewat tendangan Rahmat Arjuna. Namun tendangan tersebut masih terlalu lemah, sehingga mudah ditangkap oleh Igor Rodrigues.

Perlahan, Persita Tangerang menemukan tempo permainannya. Pendekar Cisadane pun nyaris menjebol gawang tim tamu pada menit ke-43 lewat tendangan bebas Pablo Ganet. Namun, tendangan keras itu masih bisa ditepis oleh Mike Hauptmeijer.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persita Tangerang dan Bali United bermain imbang tanpa gol di babak pertama.