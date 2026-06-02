Bali United Resmi Lepas M. Rahmat dan Yabes Roni, Era Baru Serdadu Tridatu Dimulai

Pemain Bali United di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar. (Bali United)
JawaPos.com - Bali United bergerak cepat menyusun kekuatan untuk menghadapi super league musim 2026/27. Meski kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia baru akan dimulai pada September, manajemen Serdadu Tridatu sudah melakukan evaluasi skuad dengan melepas dua pemain senior, M. Rahmat dan Yabes Roni Malaifani.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah awal Bali United dalam melakukan penyegaran tim setelah menuntaskan musim 2025/26. Kedua pemain yang dilepas bukanlah sosok asing karena memiliki kontribusi besar dalam perjalanan klub dalam beberapa tahun terakhir.
M. Rahmat menjadi pemain pertama yang resmi berpisah dengan Bali United. Winger berpengalaman itu mengakhiri enam tahun kebersamaannya bersama klub asal Pulau Dewata itu.
CEO Bali United Yabes Tanuri menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan Rahmat selama berseragam Serdadu Tridatu.
"Terima kasih untuk perjuangan dan prestasi yang terukir bersama musim 2021/22 dan semoga perjalanan karier berikutnya dimudahkan dan menuju kesuksesan," ujar Yabes Tanuri.
Rahmat bergabung dengan Bali United pada 2020. Meski awal karir di klub sempat terganggu pandemi Covid-19 yang membuat kompetisi tidak berjalan normal, dia tetap menjadi bagian penting dalam kesuksesan Bali United meraih gelar juara Liga 1 musim 2021/22.
Selama membela Bali United, mantan pemain PSM Makassar tersebut mencatatkan 47 penampilan di berbagai ajang dengan torehan 27 gol dan 10 assist.
Bali United juga mengakhiri kerja sama dengan Yabes Roni Malaifani. Kepergian pemain asal Alor tersebut menandai berakhirnya perjalanan panjang selama kurang lebih 11 tahun bersama klub.
Yabes dikenal sebagai salah satu pemain yang tumbuh bersama Bali United sejak awal perjalanan klub di sepak bola profesional Indonesia. Loyalitas dan fleksibilitasnya di berbagai posisi membuatnya menjadi sosok penting di dalam tim.
