Bernardo Tavares Pusing 7 Keliling! Persebaya Surabaya DIhantui Krisis Pemain dan Performa Buruk di Kandang Malut United

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi situasi pelik jelang duel krusial melawan Malut United pada pekan ke-29 Super League, Kamis (23/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, tapi juga momentum kebangkitan di tengah tekanan yang terus menggunung.

Bermain di Stadion Kie Raha, Maluku, Persebaya Surabaya datang dengan kondisi yang jauh dari ideal. Performa yang menurun dalam dua laga terakhir membuat Green Force kehilangan pijakan di papan atas klasemen.

Kekalahan menyakitkan dalam derbi Suramadu melawan Madura United menjadi pukulan telak bagi mental tim. Itu menjadi kali pertama Persebaya Surabaya tumbang di kandang sendiri dalam laga sarat gengsi tersebut.

Dampaknya langsung terasa pada posisi klasemen yang kini melorot dari lima besar. Posisi Persebaya Surabaya bahkan harus direbut Bhayangkara FC yang tampil lebih konsisten dalam beberapa pekan terakhir.

Tekanan semakin besar karena setelah laga ini, Persebaya Surabaya sudah ditunggu rival abadi Arema FC pada pekan ke-30. Situasi ini membuat setiap poin menjadi sangat krusial untuk menjaga asa tetap bersaing di papan atas.

Di sisi lain, Malut United juga tidak dalam kondisi terbaiknya jelang pertandingan ini. Tuan rumah tercatat sudah empat pekan tanpa kemenangan, sebuah catatan yang membuat mereka turun di klasemen.

Meski demikian, bermain di hadapan publik sendiri menjadi modal penting bagi Malut United. Mereka tentu tidak ingin kembali kehilangan poin dan menjadikan laga ini sebagai titik balik menuju tren positif.

Kondisi ini membuat pertandingan diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri periode buruk mereka.