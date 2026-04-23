Utak-atik Calon Juara Super League 2025/2026

Arema FC bersiap menghadapi Persib Bandung di GBLA. (Istimewa)
JawaPos.com - Musim kompetisi BRI Super League 2025/2026 semakin mendekati akhir. Persaingan menjadi juara kini mengerucut menjadi dua, atau tiga tim, yang kemungkinan akan bersaing ketat sampai pekan terakhir, dikutip dari ANTARA.
Sang juara bertahan yang mengincar hattrick, Persib Bandung, kini berada di pucuk klasemen dengan koleksi 65 poin. Mereka masih menyisakan enam pertandingan yang belum dimainkan, dengan mayoritas berhadapan melawan tim-tim papan atas dan papan tengah.
Pada Jumat (24/4), Persib akan menjamu Arema FC. Di atas kertas, Persib jelas diunggulkan apalagi pada pertemuan pertama musim ini di Stadion Kanjuruhan, Maung Bandung mampu bangkit dari ketinggalan untuk membawa pulang kemenangan 2-1.
Dengan faktor dukungan penuh bobotoh, Persib kemungkinan besar akan kembali mendulang kemenangan atas Singo Edan pada laga tersebut.
Setelah itu, Persib akan melawat ke markas Bhayangkara FC pada 30 April. Pada pertemuan pertama di markas sendiri, Persib mampu menang 2-0 atas The Guardian. Bhayangkara dalam tiga pertandingan terakhirnya, mencatatkan dua kekalahan, sehingga Persib pun kemungkinan akan kembali mendapatkan tiga poin.
Lawan Persib selanjutnya adalah PSIM Yogyakarta yang akan mereka jamu pada 4 Mei. Tanpa meremehkan kekuatan pasukan Jean-Paul van Gastel yang pada laga terakhirnya mampu menahan imbang Persija 1-1, Persib kemungkinan besar akan meraup tiga poin dari laga ini.
Dua lawan Persib berikutnya adalah rival-rival klasik mereka yang akan berstatus sebagai tuan rumah, yakni Persija Jakarta pada 10 Mei dan PSM Makassar pada 17 Mei. Pada pertemuan-pertemuan pertama, Persib mampu menang 1-0 atas Persija dan menang dengan skor yang sama atas PSM.
Dengan mempertimbangkan faktor tuan rumah, dapat disimulasikan bahwa Persib akan kalah di kandang Persija dan ditahan imbang oleh PSM.
Sedangkan pada laga terakhirnya, Persib akan menjamu tim papan bawah, Persijap Jepara, pada 22 Mei. Meski Persijap mampu mengejutkan dengan kemenangan 2-1 pada pertemuan pertama di kandang sendiri, kemungkinan besar Persib akan menjadi pemenang pada laga ini.
