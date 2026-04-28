Jelang Laga Panas di Lampung, Bojan Hodak Tegaskan Persib Tetap Tangguh di Puncak Klasemen!

JawaPos.com - Persib Bandung menunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang laga tandang menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda pada Kamis (30/4).

Pelatih Bojan Hodak memastikan timnya berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Menurut Hodak, timnya telah melakukan evaluasi menyeluruh setelah hasil imbang melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam laga tersebut, Persib tampil dominan dengan 29 percobaan tembakan, namun belum mampu mengamankan kemenangan karena lemahnya penyelesaian akhir.

"Semuanya baik. Fisik kami bagus, cara berlari dan taktik juga oke. Hal tersulit dalam sepak bola memang mencetak gol. Jika kami mencetak gol, semua orang akan bilang itu pertandingan yang luar biasa," ungkap Hodak.

Di sisi mental, Hodak memastikan para pemain tetap percaya diri. Status Persib sebagai pemuncak klasemen sementara tidak membuat tim lengah, justru menjadi motivasi untuk terus konsisten hingga akhir musim.

"Mental pemain semua oke. Kami sekarang masih nomor satu. Kami hanya sedikit mempersulit diri sendiri (di laga sebelumnya). Tapi, pemain tahu bahwa mereka harus fokus untuk pertandingan berikutnya dan mencoba memenangkan setiap laga," tegasnya.

Sementara itu, kabar baik datang dari kondisi Eliano Reijnders yang sebelumnya sempat dikhawatirkan mengalami cedera serius. Hodak menjelaskan bahwa pemain tersebut hanya mengalami benturan ringan dan saat ini tengah menjalani program pemulihan bersama tim fisioterapi.

"Eliano hanya terkena benturan sedikit dan sedang menjalani pemulihan bersama fisioterapi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang serius. Saya yakin dalam satu atau dua hari dia sudah kembali bergabung," jelasnya.