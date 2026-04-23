Bernardo Tavares Blak-blakan Perjalanan ke Ternate Menyulitkan Timnya, tapi Bikin Persebaya Surabaya Lebih Kuat saat Hadapi Malut United

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengusun g target menang untuk mengakhiri hasil negatif di dua laga sebelumnya. (Istimewa)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus melakukan perjalanan jauh untuk menjalani laga tandang ke Ternate menghadapi Malut United malam nanti, Kamis (23/4). Apalagi perjalanan tersebut dilakukan pada malam hari.
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengakui bahwa perjalanan malam memang menyulitkan, terutama bagi kebugaran pemainnya. Namun itu terpaksa dilakukan agar bisa mempersiapkan tim lebih maksimal.
"Jujur saja perjalanan ke Ternate kali ini agak kurang baik bagi pemain karena kami harus melakukan perjalanan malam. Namun, saat-saat sulit seperti itu justru bisa membuat kami menjadi lebih kuat," ungkap Tavares seperti dikutip akun YouTube resmi klub.
Ia menambahkan bahwa kondisi timnya kemungkinan belum bisa tampil full team. Meski begitu, ia tetap bertekad tampil agresif agar bisa memaksimalkan peluang menjadi gol.
"Kita punya peluang untuk menerapkan sepak bola agresif untuk laga ini, namun sayangnya masih ada pemain yang belum bisa kita mainkan. Jadi ini akan menjadi kesempatan juga bagi para pemain yang jarang diturunkan," tuturnya juga.
Ujian Green Force semakin berat karena Malut akan diperkuat oleh seluruh pemain terbaiknya, seperti David Da Silva, Ciro Alves, Yance dan Yakob Sayuri. Tavares pun menginginkan skuadnya tidak membuat kesalahan.
"Kami paham bahwa Malut United punya pemain-pemain berbahaya, termasuk pemuncak top skor liga musim ini, pemain dengan assist terbanyak, serta para mantan juara liga. Maka kami bertekad tidak akan melakukan kesalahan di lapangan," ujarnya.
Selain itu, ia meminta para pemainnya bermain secara tim di lapangan untuk meredam para pemain bintang Laskar Kie Raha, dan juga memainkan laga dengan penuh kegembiraan.
"Kami ingin kembali meraih kemenangan, maka dari itu kami akan bermain dengan bahagia, agar bisa lebih fokus dan memiliki mentalitas yang lebih kuat,"tambah mantan pelatih PSM Makassar ini.
Menyadari bahwa bermain di kandang Malut dengan menempuh perjalanan panjang akan sangat menguras tenaga, ia pun berharap Francisco Rivera CS bisa mendapat keberuntungan.
