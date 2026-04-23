Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ardha Ihsan Asy'Ari
Kamis, 23 April 2026 | 21.41 WIB

Bernardo Tavares Blak-blakan Perjalanan ke Ternate Menyulitkan Timnya, tapi Bikin Persebaya Surabaya Lebih Kuat saat Hadapi Malut United

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengusun g target menang untuk mengakhiri hasil negatif di dua laga sebelumnya. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus melakukan perjalanan jauh untuk menjalani laga tandang ke Ternate menghadapi Malut United malam nanti, Kamis (23/4). Apalagi perjalanan tersebut dilakukan pada malam hari.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengakui bahwa perjalanan malam memang menyulitkan, terutama bagi kebugaran pemainnya. Namun itu terpaksa dilakukan agar bisa mempersiapkan tim lebih maksimal. 

"Jujur saja perjalanan ke Ternate kali ini agak kurang baik bagi pemain karena kami harus melakukan perjalanan malam. Namun, saat-saat sulit seperti itu justru bisa membuat kami menjadi lebih kuat," ungkap Tavares seperti dikutip akun YouTube resmi klub.

Ia menambahkan bahwa kondisi timnya kemungkinan belum bisa tampil full team. Meski begitu, ia tetap bertekad tampil agresif agar bisa memaksimalkan peluang menjadi gol.

"Kita punya peluang untuk menerapkan sepak bola agresif untuk laga ini, namun sayangnya masih ada pemain yang belum bisa kita mainkan. Jadi ini akan menjadi kesempatan juga bagi para pemain yang jarang diturunkan," tuturnya juga.

Ujian Green Force semakin berat karena Malut akan diperkuat oleh seluruh pemain terbaiknya, seperti David Da Silva, Ciro Alves, Yance dan Yakob Sayuri. Tavares pun menginginkan skuadnya tidak membuat kesalahan.

"Kami paham bahwa Malut United punya pemain-pemain berbahaya, termasuk pemuncak top skor liga musim ini, pemain dengan assist terbanyak, serta para mantan juara liga. Maka kami bertekad tidak akan melakukan kesalahan di lapangan," ujarnya.

Selain itu, ia meminta para pemainnya bermain secara tim di lapangan untuk meredam para pemain bintang Laskar Kie Raha, dan juga memainkan laga dengan penuh kegembiraan.

"Kami ingin kembali meraih kemenangan, maka dari itu kami akan bermain dengan bahagia, agar bisa lebih fokus dan memiliki mentalitas yang lebih kuat,"tambah mantan pelatih PSM Makassar ini.

Menyadari bahwa bermain di kandang Malut dengan menempuh perjalanan panjang akan sangat menguras tenaga, ia pun berharap Francisco Rivera CS bisa mendapat keberuntungan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Menanti Kebangkitan Andhika Ramadhani di Bawah Mistar Persebaya Surabaya Pasca Diganjar Rapor Merah saat Derbi Suramadu - Image
Sepak Bola Indonesia

Menanti Kebangkitan Andhika Ramadhani di Bawah Mistar Persebaya Surabaya Pasca Diganjar Rapor Merah saat Derbi Suramadu

Kamis, 23 April 2026 | 19.55 WIB

Main Bahagia atau Kembali Terluka! Trio Malik-Bruno-Riyan Harapan Terakhir Persebaya Surabaya Hadapi Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Main Bahagia atau Kembali Terluka! Trio Malik-Bruno-Riyan Harapan Terakhir Persebaya Surabaya Hadapi Malut United

Kamis, 23 April 2026 | 19.40 WIB

Prediksi Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United! Riyan Ardiansyah Siap Libas Mantan Klub - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Starting Line Up Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United! Riyan Ardiansyah Siap Libas Mantan Klub

Kamis, 23 April 2026 | 19.27 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore