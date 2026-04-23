Umuh Muchtar Ultimatum Persib Bandung Jelang Hadapi Arema FC di GBLA

Umuh Muchtar, memberi motivasi kepada pemain jelang laga tandang melawan Borneo FC Samarinda. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, memberikan ultimatum kepada timnya jelang hadapi Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Umuh menegaskan skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- wajib menyapu bersih enam laga tersisa dengan kemenangan.
Persib Bandung dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) pukul 19.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi Pangeran Biru setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025/2026.
Meski masih memimpin papan klasemen, posisi Persib Bandung belum sepenuhnya aman. Pangeran Biru yang sedang mengoleksi 65 poin, hanya unggul dua angka saja dari Borneo FC yang mengekor di posisi kedua. Kemudian berjarak enam angka dari Persija Jakarta di posisi ketiga.
Situasi tersebut membuat Umuh melayangkan ultimatum kepada Persib Bandung. Ia tak ingin melihat Pangeran Biru meraih hasil imbang dan kalah di enam pertandingan tersisa musim ini.
“Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat," kata Umuh, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, Umuh meminta para pemain melupakan kekecewaan atas hasil imbang dengan Dewa United. Pria berusia 77 tahun itu ingin Persib Bandung fokus penuh menatap pertandingan sisa di Super League 2025/2026.
“Pemain semua kecewa, para pemain sangat sakit. Tapi saya sudah menyampaikan, masih ada waktu (sisa pertandingan)," ucap Umuh.
Dengan enam pertandingan tersisa dan panasnya persaingan di papan atas, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Oleh karena itu, Persib Bandung wajib menyapu bersih enam laga sisa musim ini dengan hasil kemenangan demi mewujudkan misi hattrick juara.
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara