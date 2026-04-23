Menanti Kebangkitan Andhika Ramadhani di Bawah Mistar Persebaya Surabaya Pasca Diganjar Rapor Merah saat Derbi Suramadu

JawaPos.com - Kiper Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani sempat tampil memuaskan saat timnya mengalahkan Persita Tangerang tiga pekan lalu. Kemenangan 1-0 di kandang sendiri terasa spesial karena ia mencatatkan clean sheet.

Ia pun kembali dipercaya mengawal gawang Persebaya saat bertandang ke markas Persija Jakarta karena Ernando Ari masih cedera. Sayangnya, ia terpaksa tiga kali memungut bola dari gawangnya saat mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0 Macan Kemayoran.

Performanya malah semakin menurun saat Persebaya menjamu Madura United. Di depan para Bonek dan Bonita, ia kebobolan dua gol dan kembali mengakhiri laga dengan kekalahan 1-2.

Tak hanya itu, mengutip dari Sofascore, pada pertandingan bertajuk Derbi Suramadu itu, ia bahkan mendapat rapor merah dengan nilai hanya 59. Padahal pada dua laga sebelumnya, ia masih mendapat nilai rata-rata tujuh.

Itu tentunya menjadi peringatan keras bagi pemain asli binaan Persebaya itu, karena performanya di setiap pertandingan yang ia mainkan merupakan tolok ukur bagi kelayakannya menjadi pengganti Ernando Ari saat harus absen.

Maka dari itu, pemain yang akrab disapa Cak Dhik tersebut siap memperbaiki performanya di lapangan. Demi menahan gempuran dari para penyerang berbahaya Malut United malam nanti (23/4), ia siap meningkatkan komunikasi dengan para pemain bertahan.

“Salah satu kuncinya adalah komunikasi di lini pertahanan. Kami harus terus berkoordinasi dengan pemain belakang seperti Risto, Gustavo, Leo, dan yang lainnya agar pertahanan tetap solid,” ujar Cak Dhik seperti dikutip dari laman resmi klub.

Ia juga mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan ini, serta tak gentar dengan barisan penyerang Malut United yang merupakan pemain-pemain berpengalaman dan berkualitas.