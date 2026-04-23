Prediksi Skor Malut United vs Persebaya Surabaya! Hendri Susilo Siap Tambah Luka Bernardo Tavares di Kie Raha

JawaPos.com — Duel panas tersaji saat Malut United menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Laga ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama dalam kondisi terluka dan butuh kemenangan untuk bangkit.

Pertandingan Malut United vs Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Kie Raha, Kamis 23 April 2026. Kick-off dijadwalkan pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar serta platform Vidio.

Malut United datang dengan tekanan besar usai dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Dewa United. Bahkan dalam empat pertandingan terakhir, tim asuhan Hendri Susilo belum sekali pun meraih kemenangan.

Situasi sulit ini diakui langsung oleh Hendri Susilo yang melihat timnya belum menemukan performa terbaik.

“Malut United saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya banyak faktor, cuma pada intinya kita tetap akan berjuang, bekerja keras untuk kembali ke trek yang sebenarnya, Malut United yang sebenarnya,” ujarnya.

Meski dalam tren negatif, Malut United tetap bertekad bangkit di hadapan pendukung sendiri. Bermain di Kie Raha bisa menjadi momentum untuk memutus rentetan hasil buruk yang terus menghantui.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga menghadapi persoalan serius jelang laga ini. Tim asuhan Bernardo Tavares mengalami penurunan performa setelah dua kekalahan beruntun yang cukup memukul mental pemain.

Produktivitas gol Green Force juga mengalami penurunan signifikan dalam beberapa laga terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena lini depan yang biasanya tajam kini tampak kurang efektif.

Bernardo Tavares pun mengakui kualitas Malut United yang tidak bisa dianggap remeh.