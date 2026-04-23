Misi Sapu Bersih Persib Bandung! Umuh Muchtar Tuntut 6 Kemenangan Beruntun Jelang Duel Panas Kontra Arema FC

JawaPos.com- Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, memberikan suntikan motivasi kepada para pemain jelang laga penting menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4).

Umuh menegaskan bahwa kekuatan mental menjadi faktor penentu bagi tim Maung Bandung dalam mempertahankan posisi puncak klasemen hingga akhir musim. Ia mengingatkan para pemain untuk tidak meremehkan lawan, meskipun Arema FC saat ini berada di papan tengah.

Dengan enam pertandingan tersisa, Umuh menargetkan hasil sempurna. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang untuk kekalahan jika Persib ingin memastikan gelar juara musim ini.

Persaingan ketat dengan dua rival utama, yakni Borneo FC dan Persija Jakarta, membuat setiap poin menjadi sangat krusial.

"Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat," tegas Umuh.

Selain itu, Umuh juga meminta para pemain segera bangkit dari kekecewaan usai hasil imbang melawan Dewa United. Ia menilai masih ada peluang besar untuk memperbaiki situasi di sisa kompetisi.

"Pemain semua kecewa, para pemain sangat sakit. Tapi saya sudah menyampaikan, masih ada waktu (sisa pertandingan)," ungkapnya.

Di sisi lain, manajemen Persib kembali menegaskan larangan kehadiran suporter tim tamu pada pertandingan tersebut. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 5 ayat 7 Regulasi Kompetisi Super League 2025/2026 yang masih memberlakukan pembatasan tersebut dalam masa transformasi sepak bola nasional.

Head of Communications Persib, Adhi Pratama, menyatakan bahwa pihak klub berkomitmen penuh untuk menjalankan regulasi demi menjaga kelancaran dan keamanan kompetisi.