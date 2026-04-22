Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 April 2026 | 06.22 WIB

Persija Jakarta Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta, Berikut 3 Fakta Menarik Gol Allano

Allano saat bermain bersama Persija Jakarta.(Dok. Allano)

JawaPos.com - Persija Jakarta harus menelan hasil imbang melawan PSIM Yogyakarta di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (22/4).

PSIM Yogyakarta mampu unggul terlebih dahulu lewat gol dari Ezequiel Vidal pada menit keempat. Persija tidak tinggal diam dengan langsung bermain menyerang setelah kebobolan.

Setelah terus melancarkan serangan, Persija berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Allano Lima mampu mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-20.

Ada tiga fakta menarik dari gol yang dicetak oleh Allano Lima di laga melawan PSIM Yogyakarta. Apa saja fakta-fakta menariknya? Baca terus artikel ini.

1. Cetak gol dari tendangan penalti

Persija mengandalkan Allano untuk menjadi eksekutor tendangan penalti. Melansir Transfermarkt, pada laga melawan Persebaya Surabaya dan PSIM, pemain asal Brasil tersebut selalu mencetak gol melalui tendangan penalti.

Golnya ke gawang PSIM membuat koleksi golnya bertambah. Saat ini, Allano sudah mencetak delapan gol hingga pekan ke-29.

2. Selalu bisa bobol gawang PSIM Yogyakarta

Musim ini, Allano selalu mampu menjebol gawang PSIM Yogyakarta. Di putaran pertama, pemain 30 tahun tersebut berhasil mencetak gol pada menit ke-90+5.

3. Sudah cetak tiga gol tandang

Editor: Estu Suryowati
