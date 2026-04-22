Tak Boleh Blunder Lagi! Bernardo Tavares Janji Antarkan Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Malut United.

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan tekad besar saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan kompetisi. Green Force tak ingin lagi terpeleset setelah dua kekalahan beruntun yang terasa menyakitkan.

Laga yang digelar besok malam (23/4/2026) di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, menjadi momentum kebangkitan. Tiga poin memang ideal, tetapi mencuri satu poin pun sudah jadi target realistis di tengah tekanan yang ada.

Persebaya Surabaya sadar betul tantangan yang menanti tidaklah ringan. Malut United hadir sebagai salah satu kekuatan papan atas dengan performa yang konsisten sepanjang musim.

Kekuatan tim tuan rumah tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka dihuni pemain berpengalaman, termasuk striker tajam sekaligus top skor Super League, David da Silva.

Produktivitas gol Malut United menjadi alarm serius bagi Green Force. Hingga pekan ke-28, mereka sudah mengoleksi 54 gol dan dikenal sebagai tim yang sangat agresif dalam menyerang.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tak menutup mata terhadap ancaman tersebut. Ia menilai efektivitas lawan menjadi pembeda utama yang harus diwaspadai anak asuhnya.

“Mereka tim yang sangat efektif. Tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, bahkan setengah peluang pun bisa mereka manfaatkan,” ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers, Selasa (22/4/2026).

Pernyataan itu menegaskan detail kecil bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Satu kesalahan saja bisa berujung fatal jika tidak diantisipasi dengan baik.