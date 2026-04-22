Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 April 2026 | 06.31 WIB

Tak Boleh Blunder Lagi! Bernardo Tavares Janji Antarkan Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Malut United

Tak Boleh Blunder Lagi! Bernardo Tavares Janji Antarkan Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Malut United. - Image

Tak Boleh Blunder Lagi! Bernardo Tavares Janji Antarkan Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Malut United.

JawaPos.com — Persebaya Surabaya datang dengan tekad besar saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan kompetisi. Green Force tak ingin lagi terpeleset setelah dua kekalahan beruntun yang terasa menyakitkan.

Laga yang digelar besok malam (23/4/2026) di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, menjadi momentum kebangkitan. Tiga poin memang ideal, tetapi mencuri satu poin pun sudah jadi target realistis di tengah tekanan yang ada.

Persebaya Surabaya sadar betul tantangan yang menanti tidaklah ringan. Malut United hadir sebagai salah satu kekuatan papan atas dengan performa yang konsisten sepanjang musim.

Kekuatan tim tuan rumah tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka dihuni pemain berpengalaman, termasuk striker tajam sekaligus top skor Super League, David da Silva.

Produktivitas gol Malut United menjadi alarm serius bagi Green Force. Hingga pekan ke-28, mereka sudah mengoleksi 54 gol dan dikenal sebagai tim yang sangat agresif dalam menyerang.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tak menutup mata terhadap ancaman tersebut. Ia menilai efektivitas lawan menjadi pembeda utama yang harus diwaspadai anak asuhnya.

“Mereka tim yang sangat efektif. Tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, bahkan setengah peluang pun bisa mereka manfaatkan,” ujar Coach Tavares dalam sesi konferensi pers, Selasa (22/4/2026).

Pernyataan itu menegaskan detail kecil bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Satu kesalahan saja bisa berujung fatal jika tidak diantisipasi dengan baik.

Karena itu, fokus dan disiplin menjadi dua aspek yang terus ditekankan dalam persiapan tim. Green Force diminta tampil lebih rapi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di dua laga sebelumnya.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Kamis, 23 April 2026 | 06.29 WIB

Tanpa Ernando Ari dan Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United Versi Bonek - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Ernando Ari dan Bruno Moreira! Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya Hadapi Malut United Versi Bonek

Kamis, 23 April 2026 | 03.24 WIB

Sesumbar Hendri Susilo Hadapi Persebaya Surabaya! Malut United Tak Ingin Dipermalukan di Kie Raha - Image
Sepak Bola Indonesia

Sesumbar Hendri Susilo Hadapi Persebaya Surabaya! Malut United Tak Ingin Dipermalukan di Kie Raha

Kamis, 23 April 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

