Enam Laga Penentu Gelar Juara, Umuh Muchtar Minta Persib Tak Boleh Terpeleset saat Lawan Arema FC

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar (kiri) bersama Thom Haye. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, meminta seluruh pemain tampil fokus penuh saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/2026.
Pertandingan penting tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 24 April 2026.
Persib saat ini masih berada di puncak klasemen sementara. Namun, posisi Maung Bandung belum sepenuhnya aman karena terus mendapat tekanan dari rival terdekat seperti Borneo FC dan Persija Jakarta.
Situasi itu membuat setiap pertandingan tersisa menjadi sangat krusial dalam perebutan gelar juara musim ini.
Menjelang laga melawan Arema FC, Umuh menegaskan bahwa mentalitas pemain akan menjadi faktor penting.
Ia tidak ingin para pemain menganggap enteng lawan hanya karena berada di papan tengah klasemen. Menurutnya, fokus dan konsistensi harus dijaga hingga akhir musim jika ingin mempertahankan peluang menjadi juara.
Umuh bahkan menekankan target sapu bersih kemenangan dalam enam pertandingan tersisa. Ia berharap seluruh pemain memiliki tekad kuat dan tidak kehilangan semangat di momen penentuan kompetisi.
“Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat,” ujar Umuh dikutip dari persib.co.id.
Selain menjaga fokus, Umuh juga meminta para pemain segera melupakan hasil imbang melawan Dewa United FC pada pertandingan sebelumnya.
