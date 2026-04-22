Kamis, 23 April 2026 | 01.25 WIB

Enam Laga Penentu Gelar Juara, Umuh Muchtar Minta Persib Tak Boleh Terpeleset saat Lawan Arema FC

Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar (kiri) bersama Thom Haye. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, meminta seluruh pemain tampil fokus penuh saat menghadapi Arema FC pada pekan ke-29 Super League 2025/2026. 

Pertandingan penting tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 24 April 2026.

Persib saat ini masih berada di puncak klasemen sementara. Namun, posisi Maung Bandung belum sepenuhnya aman karena terus mendapat tekanan dari rival terdekat seperti Borneo FC dan Persija Jakarta.

Situasi itu membuat setiap pertandingan tersisa menjadi sangat krusial dalam perebutan gelar juara musim ini.

Menjelang laga melawan Arema FC, Umuh menegaskan bahwa mentalitas pemain akan menjadi faktor penting. 

Ia tidak ingin para pemain menganggap enteng lawan hanya karena berada di papan tengah klasemen. Menurutnya, fokus dan konsistensi harus dijaga hingga akhir musim jika ingin mempertahankan peluang menjadi juara.

Umuh bahkan menekankan target sapu bersih kemenangan dalam enam pertandingan tersisa. Ia berharap seluruh pemain memiliki tekad kuat dan tidak kehilangan semangat di momen penentuan kompetisi.

“Enam laga lagi, tidak ada kalah. Menang, menang, menang. Intinya itu dan tim tetap semangat,” ujar Umuh dikutip dari persib.co.id.

Selain menjaga fokus, Umuh juga meminta para pemain segera melupakan hasil imbang melawan Dewa United FC pada pertandingan sebelumnya. 

Artikel Terkait
Harapan Bojan Hodak Jelang Persib Bandung Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Harapan Bojan Hodak Jelang Persib Bandung Hadapi Arema FC

Kamis, 23 April 2026 | 01.13 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta Gagal Dekati Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta Gagal Dekati Persib Bandung

Kamis, 23 April 2026 | 00.40 WIB

Usai Ditahan Dewa United, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Ditahan Dewa United, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus Hadapi Arema FC

Rabu, 22 April 2026 | 23.33 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

