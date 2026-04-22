Harapan Bojan Hodak Jelang Persib Bandung Hadapi Arema FC

JawaPos.com - Persib Bandung gagal membawa pulang kemenangan saat menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin (20/4/2026), laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Meski hanya meraih satu poin, posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara masih aman.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu kini mengoleksi 65 poin dan tetap berada di posisi teratas klasemen.

Mereka unggul dua angka atas Borneo FC yang terus menempel ketat di peringkat kedua. Situasi tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara musim ini semakin menarik menjelang akhir kompetisi.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta seluruh pemainnya untuk tidak larut dalam hasil imbang melawan Dewa United.

Menurutnya, menjaga ketenangan dan fokus menjadi hal paling penting dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini.

Pelatih asal Kroasia berusia 54 tahun itu menilai tekanan di papan atas klasemen merupakan hal yang wajar.

Karena itu, ia ingin para pemain tetap percaya diri dan fokus terhadap permainan yang sudah dibangun sepanjang musim.