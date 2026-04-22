Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 23 April 2026 | 01.13 WIB

Harapan Bojan Hodak Jelang Persib Bandung Hadapi Arema FC

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib Bandung/Antara)

JawaPos.com - Persib Bandung gagal membawa pulang kemenangan saat menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin (20/4/2026), laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Meski hanya meraih satu poin, posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara masih aman.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu kini mengoleksi 65 poin dan tetap berada di posisi teratas klasemen.

Mereka unggul dua angka atas Borneo FC yang terus menempel ketat di peringkat kedua. Situasi tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara musim ini semakin menarik menjelang akhir kompetisi.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta seluruh pemainnya untuk tidak larut dalam hasil imbang melawan Dewa United.

Menurutnya, menjaga ketenangan dan fokus menjadi hal paling penting dalam menghadapi sisa pertandingan musim ini.

Pelatih asal Kroasia berusia 54 tahun itu menilai tekanan di papan atas klasemen merupakan hal yang wajar.

Karena itu, ia ingin para pemain tetap percaya diri dan fokus terhadap permainan yang sudah dibangun sepanjang musim.

“Pada akhirnya, kami harus tenang dan fokus terhadap permainan yang kami miliki,” ujar Bojan Hodak dikutip dari persib.co.id.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta Gagal Dekati Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta Gagal Dekati Persib Bandung

Kamis, 23 April 2026 | 00.40 WIB

Usai Ditahan Dewa United, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Ditahan Dewa United, Bojan Hodak Minta Persib Bandung Fokus Hadapi Arema FC

Rabu, 22 April 2026 | 23.33 WIB

Sentuhan Magis Bojan Hodak: 200 Poin Tercapai, Rekor Samai Legenda Persib Bandung! - Image
Sepak Bola Indonesia

Sentuhan Magis Bojan Hodak: 200 Poin Tercapai, Rekor Samai Legenda Persib Bandung!

Rabu, 22 April 2026 | 18.18 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore