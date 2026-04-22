Hasil Super League 2025/2026: Ditahan Imbang PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta Gagal Dekati Persib Bandung

JawaPos.com - Persija Jakarta gagal mendulang poin penuh usai bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4/2026) pukul 15.30 WIB.

Hasil imbang tersebut jelas bukan hasil yang diinginkan Persija Jakarta. Tim besutan Mauricio Souza itu masih terkunci di peringkat ketiga dengan raihan 59 poin, tertinggal enam angka dari Persib Bandung serta empat angka dari Borneo FC.

Jalannya Pertandingan PSIM Yogyakarta berhasil membuka keran gol cepat ke gawang Persija Jakarta di menit keempat lewat tendangan Ezequiel Vidal. Tanpa pengawalan, Vidal dengan nyaman melepaskan tendangan menyusur tanah usai mendapat umpan terukur dari Savio Sheva.

Berselang lima menit, Persija Jakarta mendapatkan peluang emas lewat umpan Maxwell Souza ke Bruno Tubarao. Sayangnya, tendangan Tubarao ditepis oleh kiper PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi.

Skuad Macan Kemayoran mendapat hadiah penalti di menit ke-20 setelah Dony Warmerdam melanggar Allano Lima di kotak penalti. Allano yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Persija Jakarta nyaris membalikkan keadaan pada menit ke-23 lewat tendangan melengkung Rayhan Hannan yang membentur mistar gawang. Permainan Macan Kemayoran begitu cair setelah sukses mencetak gol penyeimbang.

Di pengujung babak pertama, tepatnya menit ke-41, Persija Jakarta kembali mendapat hadiah penalti. Tapi sayangnya, tendangan penalti yang dilesakkan Maxwell Souza berhasil ditepis Cahya Supriadi, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Gempuran demi gempuran terus dilancarkan skuad Macan Kemayoran di waktu tersisa. Namun, tidak ada tambahan gol yang tercipta. PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta bermain imbang 1-1 di babak pertama.