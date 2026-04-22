Starting XI PSIM Jogjakarta vs Persija Jakarta, Eksel Runtukahu Jadi Ujung Tombak Macan Kemayoran

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza tidak melakukan perubahan mencolok dalam starting XI menghadapi PSIM Jogjakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Souza kembali mempercayakan Eksel Runtukahu sebagai juru gedor Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta melakoni laga tandang melawan PSIM Jogjakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4) pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi laga pembuka pekan ke-29 Super League 2025/2026.
Seperti laga-laga pada umumnya, daftar susunan pemain telah dirilis 60 menit sebelum kick-off pertandingan. Persija Jakarta minim perombakan dalam susunan pemain menghadapi PSIM Jogjakarta.
Praktis, starting XI Persija Jakarta di laga sore ini hampir sama ketika menundukkan PSBS Biak dengan skor 1-0 di pekan ke-28. Hanya satu pemain saja yang berubah, yakni Jordi Amat menggantikan peran dari Fabio Calonego. Pemain asal Brasil itu harus absen karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning.
Melawan PSIM Jogjakarta, Persija Jakarta kembali menggunakan formasi 4-2-3-1. Carlos Eduardo juga kembali dipercaya mengawal mistar gawang Macan Kemayoran. Mauricio Souza kembali menurunkan Paulo Ricardo dan Rizky Ridho sebagai duet di lini belakang. Mereka bakal bahu membahu degan dua fullback di sayap kiri ada Dony Tri Pamungkas dan sisi kanan ada Bruno Tubarao.
Kemudian di lini tengah, Jordi Amat berduet dengan Van Basty Sousa yang akan menjaga keseimbangan lini tengah Macan Kemayoran. Lalu Muhammad Rayhan Hannan akan menjadi motor serangan Persija Jakarta.
Di sisi sayap, Persija Jakarta mempercayakan kepada Allano Lima dan Maxwell Souza. Kualitas individu yang dimiliki kedua pemain itu sudah tidak perlu diragukan. Diharapkan, Maxwell dan Allano dapat menjadi pelayan terbaik Eksel Runtukahu sebagai ujung tombak Persija Jakarta melawan PSIM Jogjakarta.
Eksel lagi-lagi menggusur posisi Gustavo Almeida sebagai ujung tombak. Tak pelak jika Souza mempercayakan posisi tersebut, karena Eksel sedang dalam grafik positif. Penyerang berusia 27 tahun itu sukses mencatat dua gol di dua laga terakhir Macan Kemayoran.
Sementara, PSIM Jogjakarta juga menurunkan pemain terbaiknya. Hanya saja, tim berjuluk Laskar Mataram itu tidak diperkuat dua pemain kuncinya, yakni Rakhmatsho Rakhmatzoda dan Fahreza Sudin, akibat cedera.
