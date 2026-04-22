Dalih Kurniawan Dwi Yulianto! Beralasan Simulasi Taktik untuk Piala Asia, Usai Timnas Indonesia U-17 Ditahan Vietnam

Pesepakbola Timnas Indonesia U-17 Dava Yunna (tengah) berusaha merebut bola dari pemain Vietnam saat pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026) malam. ANTARA/Umarul Faruq
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menjalani laga perdananya di Piala Asia U-17 pada 5 Mei mendatang. Tiongkok U-17 akan jadi lawan pertamanya. Target Indonesia U-17 adalah mengulangi kesuksesan sebelumnya. Yakni, meraih tiket Piala Dunia U-17 tahun depan.
Namun, melihat hasil yang diraih skuad Garuda Muda di Piala AFF U-17, target itu rasanya cukup berat. Di ajang ini, timnas U-17 gagal melewati fase grup. Itu setelah Minggu (19/4) malam lalu, mereka dipaksa bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam U-17 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.
Pelatih timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto sudah tahu apa yang harus dibenahi menuju Piala Asia U-17. Dia menyebut laga terakhir Grup A AFF U-17 melawan Vietnam, adalah simulasi untuk taktik yang akan diterapkan di Piala Asia U-17.
''Ya apa yang kami lakukan malam ini (19/4)) adalah persiapan ketika menghadapi Piala Asia, karena secara kualitas peserta di Piala Asia sangat bagus,'' ungkapnya.
Vietnam U-17 sendiri lolos ke Piala Asia U-17. Artinya, memakai taktik yang akan digunakan di Piala Asia U-17 melawan Vietnam U-17 merupakan keputusan tepat. ''Lini belakang cukup solid, tapi kembali yang jadi masalah adalah bagaimana saat kami mendapatkan bola,'' terangnya.
Dengan memakai lima bek, menurut pelatih berusia 49 tahun itu dukungan ke lini depan pasti tidak maksimal. Serangan balik tentu saja jadi senjata andalan. ''Jadi kami memang harus bisa memaksimalkan counter attack,'' bebernya.
Selain melakukan pembenahan dari sisi taktikal, Kurniawan akan segera mengumumkan 23 nama yang akan diturunkan di Piala Asia U-17. Nama-nama yang masuk di Piala AFF U-17 kali ini akan dievaluasi lagi.
''Kami akan ketambahan tiga pemain lagi,'' ujarnya. Tiga pemain tersebut adalah Matthew Baker, Noha Pohan, dan Mike Rajasa.
''Jadi kami benar-benar memikirkan untuk 23 pemain terbaik yang akan kami bawa,'' tambahnya.
Prestasi Timnas di Piala AFF U-17
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara