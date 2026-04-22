Dalih Kurniawan Dwi Yulianto! Beralasan Simulasi Taktik untuk Piala Asia, Usai Timnas Indonesia U-17 Ditahan Vietnam

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menjalani laga perdananya di Piala Asia U-17 pada 5 Mei mendatang. Tiongkok U-17 akan jadi lawan pertamanya. Target Indonesia U-17 adalah mengulangi kesuksesan sebelumnya. Yakni, meraih tiket Piala Dunia U-17 tahun depan.

Namun, melihat hasil yang diraih skuad Garuda Muda di Piala AFF U-17, target itu rasanya cukup berat. Di ajang ini, timnas U-17 gagal melewati fase grup. Itu setelah Minggu (19/4) malam lalu, mereka dipaksa bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam U-17 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

''Ya apa yang kami lakukan malam ini (19/4)) adalah persiapan ketika menghadapi Piala Asia, karena secara kualitas peserta di Piala Asia sangat bagus,'' ungkapnya.

Vietnam U-17 sendiri lolos ke Piala Asia U-17. Artinya, memakai taktik yang akan digunakan di Piala Asia U-17 melawan Vietnam U-17 merupakan keputusan tepat. ''Lini belakang cukup solid, tapi kembali yang jadi masalah adalah bagaimana saat kami mendapatkan bola,'' terangnya.

Dengan memakai lima bek, menurut pelatih berusia 49 tahun itu dukungan ke lini depan pasti tidak maksimal. Serangan balik tentu saja jadi senjata andalan. ''Jadi kami memang harus bisa memaksimalkan counter attack,'' bebernya.

Selain melakukan pembenahan dari sisi taktikal, Kurniawan akan segera mengumumkan 23 nama yang akan diturunkan di Piala Asia U-17. Nama-nama yang masuk di Piala AFF U-17 kali ini akan dievaluasi lagi.

''Kami akan ketambahan tiga pemain lagi,'' ujarnya. Tiga pemain tersebut adalah Matthew Baker, Noha Pohan, dan Mike Rajasa.

''Jadi kami benar-benar memikirkan untuk 23 pemain terbaik yang akan kami bawa,'' tambahnya.