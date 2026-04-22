Badai Cedera Terjang Semen Padang FC, Misi Keluar Zona Degradasi Makin Berat

JawaPos.com–Semen Padang FC tengah menghadapi situasi sulit di penghujung kompetisi BRI Super League 2025/26. Di saat tim berjuang keras keluar dari zona degradasi, Kabau Sirah justru belum bisa tampil dengan kekuatan penuh akibat badai cedera yang menimpa sejumlah pemain kunci.

Manajemen klub mengonfirmasi bahwa beberapa pemain masih menjalani masa pemulihan, di antaranya Alhassan Wakaso, Irsyad Maulana, Samuel Christianson, dan Wahyu Agong. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tambahan bagi tim yang sedang membutuhkan poin maksimal di sisa pertandingan musim ini.

Dalam keterangan resmi yang dirilis Selasa (21/4), pihak manajemen menyebutkan bahwa tim medis terus memantau perkembangan kondisi para pemain. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prosedur medis yang tepat agar proses pemulihan berjalan optimal.

Alhassan Wakaso diketahui mengalami knee bursitis dan diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar empat hingga enam pekan.

Sementara itu, Irsyad Maulana mengalami cedera serupa, namun dengan estimasi pemulihan lebih cepat, yakni dua hingga tiga pekan. Keduanya kini sudah memasuki fase pemulihan dan mulai menjalani latihan fisik ringan.

Di sisi lain, Samuel Christianson mengalami cedera otot gracilis di area paha tengah dengan estimasi pemulihan sekitar dua pekan. Sedangkan Wahyu Agong harus menepi akibat cedera hamstring dan diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan yang sama.

Setelah pulih, para pemain akan kembali menjalani program peningkatan kondisi fisik sebelum siap diturunkan. Absennya beberapa pemain ini terasa semakin berat setelah hasil kurang memuaskan yang diraih tim dalam beberapa laga terakhir. Terbaru, Semen Padang harus mengakui keunggulan Persijap Jepara dengan skor 0-2 pada laga pekan ke-28 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Kekalahan tersebut menjadi yang ketiga secara beruntun bagi tim asuhan Imran Nahumarury. Sepanjang musim ini, Semen Padang telah menelan 18 kekalahan, dengan catatan lima kemenangan dan lima hasil imbang.