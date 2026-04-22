Prediksi Persis Solo vs Bhayangkara FC: Dimitri Lima dan Milomir Seslija Siap Curi 3 Poin

Dimitri Lima siap raih kemenangan bersama Persis Solo kontra Bhayangkara FC. (Dok. Dimitri Lima)
JawaPos.com - Prediksi susunan pemain Persis Solo saat melawan Bhayangkara FC di Super League pekan ke-29. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4).
Dimitri Lima mengatakan bahwa Persis Solo sudah melakukan persiapan dengan baik untuk laga melawan Bhayangkara FC. Dia juga berharap agar timnya bisa meraih kemenangan di kandang sendiri.
"Persiapan tim sangat baik dan kami sudah menyiapkan untuk mencetak kemenangan dan melakukan yang terbaik untuk tiga poin besok (hari ini)," kata Dimitri Lima saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Persis Solo, Rabu (22/4).
Selain itu, pelatih Persis Solo, Milomir Seslija menekankan agar para pemainnya bermain disiplin. Dia sangat yakin bahwa tim asuhannya bisa memenangkan laga melawan Bhayangkara FC.
"Besok (hari ini) adalah pertandingan penting dan kita harus bermain disiplin. Kita punya motivasi yang besar untuk mendapatkan poin dan kita harus berdedikasi untuk itu. Karena semua hal mungkin dan bisa terjadi, dan semua bisa dilakukan termasuk memenangkan laga besok,” ujar Milomir Seslija.
Setelah kalah dari Arema FC, pelatih 61 tahun itu meyakinkan anak asuhannya bahwa laga melawan Bhayangkara FC bisa dijadikan kesempatan untuk bangkit. Untuk itu, para pemain Persis Solo harus punya mental menang dalam menghadapi laga tersebut.
"Bermain menghadapi Bhayangkara besok adalah kesempatan kita untuk berubah. Karena kita punya kesempatan untuk menang dan tumbuh sebagai seorang pemain. Kita harus disiplin dan punya keinginan dan mental besar untuk menang,” pungkas Milomir Seslija.
Jika memenangkan laga melawan Bhayangkara FC, maka Persis Solo punya kesempatan untuk keluar sejenak dari zona degradasi. Laskar Sambernyawa akan menggeser posisi Madura United yang baru bermain melawan Dewa United 25 April mendatang.
Persis Solo dan Bhayangkara FC tentu sudah menyiapkan susunan pemain terbaiknya. Berikut ini, merupakan prediksi susunan pemain kedua tim.
Persis Solo: (4-1-2-3)
Kiper: Muhammad Riyandi
Bek: Alexvan Djin, Kadek Raditya, Luka Dumancic, Dusan Mijic
Gelandang: Andrei Alba, Zanadin Fariz, Dejan Tumbas
Penyerang: Dimitri Lima, Bruno Gomes, Jefferson Carioca
