Persija Jakarta Incar Tiga Poin Lawan PSIM di Bali, Mauricio Souza Akui Persiapan Minim

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memberikan instruksi pada pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya, BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija Jakarta membawa misi jelas saat menghadapi PSIM Yogyakarta dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (22/4).
Macan Kemayoran ingin mengulang hasil manis seperti pertemuan pertama sekaligus menjaga tren positif yang sedang mereka bangun.
Pada pertemuan sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persija sukses menang 2-0 lewat gol Emaxwell Souza dan Allano Lima. Hasil tersebut kini menjadi pijakan penting untuk kembali membidik tiga poin, meski laga kali ini digelar di tempat netral.
Performa Persija belakangan memang cukup menjanjikan. Mereka baru saja mencatat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya, lalu melanjutkannya dengan kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi PSBS Biak. Rentetan hasil ini membuat kepercayaan diri tim meningkat jelang laga kontra PSIM.
Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengakui persiapan timnya tidak berjalan ideal. Jadwal yang padat serta perubahan lokasi pertandingan menjadi tantangan tersendiri.
“Persiapan untuk pertandingan ini cukup terbatas karena jeda dari laga sebelumnya tidak terlalu panjang. Kami juga tidak memperhitungkan perjalanan jauh ke Bali karena awalnya kami mengira akan bermain di Yogyakarta,” ujar Mauricio dalam konferensi pers dikutip dari ileague.id.
Meski begitu, ia memastikan tim tetap memaksimalkan waktu yang ada. Menurutnya, para pemain memahami betapa pentingnya laga ini dalam menjaga posisi dan momentum tim di kompetisi.
Mauricio juga menyoroti evaluasi dari pertandingan sebelumnya, terutama soal penyelesaian akhir.
Ia menilai timnya sudah menunjukkan intensitas yang baik di awal laga, tetapi masih kurang efektif di depan gawang.
