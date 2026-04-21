Prediksi Susunan Pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: 3 Poin Penting Diperebutkan di Bali

Laga Persija Jakarta melawan PSIM Yogyakarta pada putaran pertama Super League. (Dok. Allano Lima)
JawaPos.com - Prediksi susunan pemain PSIM Yogyakarta menghadapi Persija Jakarta di Super League pekan ke-28. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu (22/4) pukul 15.00 WIB.
Berdasarkan prediksi Fotmob, PSIM Yogyakarta akan menerapkan formasi 4-2-1-3 sama seperti laga kekalahan mereka melawan Bhayangkara FC. Cahya Supriadi masih menjadi andalan sebagai penjaga gawang.
Empat pemain belakang akan bertugas untuk menahan serangan para pemain Persija. Raka Cahyana dan Reva Adi bakal menempati posisi bek kanan dan kiri. Sementara duet bek tengah akan dipercayakan kepada Andy Setyo dan Jop van der Avert.
Di lini tengah, Pelatih PSIM Jean-Paul van Basten akan memainkan tiga pemain. Donny Warmerdam bakal menjaga kedalaman dan Ze Valente memainkan tempo permainan. Sementara Savio Sheva punya tugas menambah daya dobrak lini depan PSIM.
Laskar Mataram diprediksi memasang tiga penyerang berbahaya untuk mengancam pertahanan Persija. Ezequiel Vidal dan Deri Corfe punya kecepatan dalam menyisir sisi kanan serta kiri penyerangan. Sebagai ujung tombak, Nermin Haljeta bakal mengisi posisi tersebut.
PSIM Yogyakarta memiliki keinginan kuat untuk memenangkan pertandingan nanti. Sebab, mereka sudah tiga kali mengalami kekalahan beruntun.
Setelah kalah dari Bhayangkara FC, Van Gastel memang mengeluhkan fokus para pemainnya di babak kedua. "Pada babak kedua, Anda melihat wajah kedua kami, yaitu saat menghadapi situasi bola mati. Kami kebobolan lagi satu gol dari situasi bola mati,” kata Van Gastel yang dikutip dari laman resmi PSIM, Selasa (21/4).
“Kemudian, Anda melihat bahwa kami seolah-olah kehilangan fokus. Setelah itu, mereka mencetak gol kedua karena kami tidak menjaga pemain yang berlari memberikan assist,” ujar pelatih asal Belanda tersebut.
Di sisi Persija, mereka diprediksi memasang formasi 4-2-1-3. Carlos Eduardo akan tetap dipilih sebagai penjaga gawang utama untuk laga besok.
