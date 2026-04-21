Dulu Diragukan, Kini Jadi Idaman! Riyan Ardiansyah Jawaban saat Persebaya Surabaya Krisis Tanpa Bruno Moreira

Selebrasi Riyan Ardiansyah usai mencetak gol perdana musim ini bersama Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya sempat dipusingkan dengan absennya Bruno Moreira akibat cedera yang menghantam lini serang. Di tengah situasi sulit itu, nama Riyan Ardiansyah justru muncul sebagai harapan baru yang perlahan mulai menjawab keraguan.
Riyan Ardiansyah akhirnya membuka rekening golnya musim ini bersama Persebaya Surabaya dalam laga kontra Madura United, Jumat (17/4/2026).
Momen itu terasa spesial karena datang di saat tim benar-benar membutuhkan sosok pembeda di lini depan.
Gol perdana tersebut lahir pada menit ke-82 melalui proses yang menunjukkan kualitas dan ketenangan.
Berawal dari umpan terobosan Milos Raickovic, Riyan bergerak cepat menembus pertahanan sebelum melepaskan tendangan menyusur tanah ke tiang jauh.
Bola meluncur mulus ke dalam gawang dan langsung disambut sorak pendukung Green Force di stadion.
Meski gol itu belum cukup menyelamatkan Persebaya Surabaya dari kekalahan, kontribusi Riyan tetap menjadi sorotan utama.
Bagi Riyan, gol tersebut bukan sekadar catatan statistik, melainkan pelepas tekanan yang selama ini membayangi. Ia mengaku momen itu menjadi titik balik untuk meningkatkan kepercayaan diri di sisa musim.
“Tentunya bersyukur. Selain gol perdana untuk Persebaya, ini juga jadi gol pertama saya musim ini. Ini menjadi motivasi saya ke depannya untuk lebih baik lagi,” ujar pemain berusia 29 tahun itu.
