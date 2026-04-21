Bonek Bongkar Pola Transfer Persebaya Surabaya: Sering Kepincut Pemain Asing Minim Pengalaman di Liga Indonesia!

Performa Pedro Matos jadi sorotan Bonek di skuad Persebaya Surabaya era Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com — Kritik keras mulai mengarah pada kebijakan transfer Persebaya Surabaya, khususnya dalam merekrut pemain asing. Bonek menilai Green Force terlalu sering “berjudi” dengan pemain yang belum punya pengalaman di Liga Indonesia.
Sorotan ini mencuat setelah sebuah fanbase @onlinepersebaya membeberkan pola rekrutmen dalam beberapa musim terakhir. Mereka menilai manajemen belum belajar dari kegagalan berulang dalam memilih pemain asing.
“Lebih baik keluar sedikit lebih banyak untuk membajak pemain dari tim lawan yang sudah terbukti, daripada tiap tahun gambling ambil pemain dari luar Liga Indonesia,” tulis mereka.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran kekecewaan suporter terhadap arah kebijakan klub. Apalagi, pola ini disebut sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa perubahan signifikan.
“Apakah salah ambil pemain asing dari luar Liga Indonesia? Tidak. Tapi kalian sudah bertahun-tahun gagal.”
Dalam data yang diunggah, terlihat jelas banyaknya pemain asing Persebaya Surabaya yang direkrut tanpa pengalaman di kompetisi domestik.
Nama-nama tersebut datang dengan harapan tinggi, namun tidak semuanya mampu menjawab ekspektasi.
Beberapa pemain memang berhasil tampil menonjol dan memberi kontribusi nyata bagi tim. Di antaranya Aryn Williams, Mahmoud Eid, Alie Sesay, Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Sho Yamamoto, Yan Victor, dan Slavko Damjanovic.
Namun, jumlah pemain yang gagal memenuhi harapan juga tidak sedikit. Hal ini memperkuat anggapan kebijakan transfer masih belum berjalan efektif.
