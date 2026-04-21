Moch. Rizky Pratama Putra
21 April 2026, 22.49 WIB

Jadwal Super League Pekan 29: Persebaya Surabaya Hadapi Ujian Berbahaya di Kandang Malut United!

Jadwal Super League pekan ke-29 menghadirkan laga krusial, termasuk duel Persebaya Surabaya kontra Malut United. (Persebaya)

JawaPos.com — Super League pekan ke-29 kembali bergulir dengan tensi tinggi, dan Persebaya Surabaya langsung dihadapkan pada misi yang tidak mudah. Bertandang ke markas Malut United, Green Force membawa beban besar demi menjaga posisi dan asa di papan klasemen.

Laga tandang ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi Persebaya Surabaya. Selain faktor tekanan tuan rumah, konsistensi performa juga menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.

Super League pekan ke-29 sendiri akan berlangsung mulai pertengahan hingga akhir pekan ini dengan sejumlah duel menarik. Salah satunya mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC yang diprediksi berlangsung sengit.

Persib Bandung akan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat pukul 19.00 WIB. Tim tuan rumah diunggulkan karena memiliki rekor kandang yang impresif sepanjang musim ini.

Selain itu, Persib Bandung juga berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Dewa United.

Kondisi ini membuat laga melawan Arema FC menjadi krusial untuk menjaga posisi di puncak klasemen.

Di sisi lain, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun. Mereka sukses mengalahkan Persis Solo dan Persita Tangerang dalam dua laga terakhir.

Pertandingan lain yang tak kalah menarik mempertemukan Borneo FC dengan Semen Padang. Laga ini akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu pukul 15.30 WIB.

Borneo FC yang kini berada di peringkat kedua memiliki peluang besar untuk merebut posisi puncak klasemen. Syaratnya, mereka harus menang dan berharap Persib Bandung terpeleset di laga sebelumnya.

