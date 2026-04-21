Tamparan Keras Legenda Persebaya Surabaya Buat Fadly Alberto! Jacksen F. Tiago: Jangan Kotori Sepak Bola!

Fadly Alberto Hengga saat membela Bhayangkara FC di EPA U-20. (BFC)
JawaPos.com — Insiden panas di Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 benar-benar menyentak perhatian publik sepak bola nasional. Legenda Persebaya Surabaya, Jacksen F. Tiago, angkat suara dengan pesan menyentuh yang menohok sisi kemanusiaan olahraga ini.
Laga antara Bhayangkara Presisi Lampung FC U20 melawan Dewa United Banten FC U20 di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4/2026), menjadi titik awal polemik.
Aksi berbahaya yang dilakukan pemain Timnas Indonesia U-20, Fadly Alberto, memicu kecaman sekaligus keprihatinan mendalam.
Di tengah derasnya tuntutan hukuman berat, Jacksen memilih jalan berbeda dengan mengajak semua pihak merenung.
Ia membuka pesannya dengan ajakan sederhana namun kuat, untuk melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kejadian dalam pertandingan EPA 2026,” ucapnya. Kalimat itu menjadi pintu masuk refleksi yang lebih luas tentang arah sepak bola Indonesia.
Pengalaman Jacksen saat berada di Spanyol menjadi pembanding yang kontras. Ia menyinggung bagaimana sepak bola di sana menjadi hiburan yang menyatukan, penuh rasa hormat dan sportivitas.
“Kita melihat langsung bagaimana sepak bola menjadi bahasa universal yang menyatukan banyak orang,” katanya. Bahkan, atmosfer di markas FC Barcelona meninggalkan kesan mendalam baginya.
Namun sepulang ke tanah air, ia justru merasakan kegelisahan. Jacksen mempertanyakan arah permainan yang mulai menjauh dari nilai-nilai dasar olahraga.
