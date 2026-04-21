Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

JawaPos.com–BRI Super League 2025/2025 hanya menyisakan enam pertandingan dengan tiga tim yakni Persib, Borneo FC, dan Persija, menjadi kandidat kuat juara musim ini.

Juara bertahan Persib Bandung saat ini berada di pole position dengan 65 poin. Posisi puncak klasemen membuat Maung Bandung lebih diunggulkan untuk kembali meraih gelar juara di akhir musim.

Anak asuh Bojan Hodak sejatinya dapat memperlebar jarak menjadi empat poin pada pekan 28. Namun hasil imbang yang diraih saat bertemu Dewa United membuat jarak dengan Borneo FC kini hanya tersisa dua angka saja.

Dengan gagalnya sang rival meraih poin penuh, peluang Borneo FC meraih gelar juara kembali terbuka lebar. Jika mampu menang pada pekan selanjutnya sementara Persib kalah, Pesut Etam sudah akan langsung megambil alih puncak klasemen dengan keunggulan satu poin.

Sementara itu, Persija Jakarta meski masih tertinggal tujuh poin dari Persib, juga masih memiliki peluang untuk juara pada musim ini dengan syarat mampu sapu bersih sisa laga dengan kemenangan, sembari berharap Persib dan Borneo FC kehilangan poin di enam pekan terakhir.

Menariknya, Persib Bandung dan Persija masih akan saling bertemu tepatnya pada pekan 32 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bisa menjadi kunci penentu perebutan gelar juara baik untuk kedua tim maupun Borneo FC.

Jadwal 6 pertandingan terakhir Persib, Borneo FC, dan Persija Jakarta di Super League: Pekan 29

Persib Bandung vs Arema FC