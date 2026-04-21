Bojan Hodak Sayangkan Kesalahan yang Dilakukan Persib saat Lawan Dewa United

JawaPos.com–Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyayangkan kesalahan yang dilakukan anak-anak asuhnya saat bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Dewa United Banten FC. Laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 itu digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4).

”Kami melakukan sejumlah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Gol pertama seperti anak-anak. Kami berhenti bermain karena menganggap bola sudah keluar. Lalu gol kedua yang terjadi karena kesalahan individu," kata Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Selasa (21/4).

Di laga ini, Persib yang mengincar kemenangan tertinggal dua gol lebih dulu. Alex Martins mencetak gol pembuka pada menit ke-24 saat pemain-pemain Persib bermain pasif karena mengira bola sudah keluar.

Pada menit ke-61, kesalahan kembali dilakukan pemain Persib. Kali ini, Julio Cesar gagal menyapu bola dengan baik yang berujung pada bola dicuri pemain Dewa dan kemudian membuahkan gol yang dicetak Ricky Kambuaya.

Tim Maung Bandung mendapatkan keuntungan pada menit ke-63 saat Martins terkena kartu merah. Situasi unggul jumlah pemain di lapangan pun dimanfaatkan sang juara bertahan. Mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Thom Haye menit ke-77 dan tandukan Andrew Jung menit ke-86.

Sayang di sisa waktu, Persib yang mendominasi penuh pertandingan gagal mencetak gol kemenangan dan harus puas membawa pulang satu poin dari Banten.

”Pertandingan yang menarik, banyak gol, peluang dan kejadian-kejadian menarik. Dari penyerangan, kami tidak terlalu buruk karena bisa mengejar ketertinggalan jadi imbang. Tapi seharusnya kami bisa membuat lebih banyak gol,” ujar Bojan.

Hasil imbang ini membuat dua tim pesaing Persib, Borneo FC dan Persija Jakarta, berhasil memangkas jarak, setelah mereka sama-sama meraih kemenangan pada pekan ke-28.