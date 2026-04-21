Eksklusif! Pernah Duel dengan Bintang Persib Bandung, Bek Jepang Shuto Asano Blak-blakan Ingin Taklukkan Liga Indonesia

Shuto Asano saat tampil bersama Angkor Tiger. Bek Jepang ini mengaku tertarik bermain di Liga Indonesia. (Shuto Asano for JawaPos.com)
JawaPos.com–Nama Shuto Asano mulai mencuri perhatian publik Asia Tenggara. Bek asal Jepang itu secara terbuka mengungkapkan mimpinya untuk merumput di Liga Indonesia setelah perjalanan karirnya melintasi berbagai negara.
Pemain bernama lengkap Shuto Asano tersebut saat ini membela Yangon United. Dia menjadi salah satu pemain asing yang cukup konsisten tampil di lini belakang klub Myanmar tersebut sejak bergabung pada 29 Juli 2025.
Lahir pada 4 Maret 2001, Asano memiliki postur ideal untuk seorang bek tengah dengan tinggi 1,85 meter. Dengan kaki dominan kanan, dia dikenal sebagai pemain yang kuat dalam duel udara dan cerdas membaca permainan lawan.
”Saya lulus dari sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Nippon Sport Science University,” ujar Asano kepada JawaPos.com, Selasa (21/4).
Dia menegaskan latar belakang pendidikannya turut membentuk fondasi disiplin dalam bermain sepak bola. Perjalanan karir Asano terbilang unik dan penuh tantangan. Dia sempat berkelana di Eropa bersama klub-klub seperti FK Ekranas dan Babrungas di Lithuania sebelum melanjutkan petualangan ke Asia Tenggara.
Karirnya di kawasan ini dimulai saat bergabung dengan Atmosfera, lalu berlanjut ke Angkor Tiger di Kamboja. Dari situ namanya mulai dikenal karena tampil solid sebagai bek tengah yang sulit ditembus.
Pada musim 2025/2026, dia memutuskan bergabung dengan Yangon United. Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam karirnya untuk berkembang di kompetisi yang semakin kompetitif.
Meski tampil cukup stabil, Asano mengakui tantangan terbesar bermain di Myanmar adalah soal komunikasi. Perbedaan bahasa sempat menjadi kendala dalam beradaptasi di awal kedatangannya.
”Saya rasa komunikasi (tantangan berat bermain di Myanmar). Tapi Yangon United memiliki penerjemah bahasa Jepang, yang sangat membantu saya,” ungkap Asano.
