Eliano Reijnders Sebut Persib Masih Berada di Jalur yang Tepat untuk Juara

JawaPos.com–Pemain Persib Bandung Eliano Reijnders menyebut timnya masih berada di jalur yang tepat untuk juara super league. Maung Bandung baru saja kehilangan poin penuh karena bermain imbang 2-2 dengan Dewa United Banten FC di Banten International Stadium, Senin (20/4).

Dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 ini, satu poin Persib didapatkan setelah gol penalti Thom Haye (77’) dan gol sundulan Andrew Jung (86’) menyelamatkan Maung Bandung dari kekalahan. Persib tertinggal dua gol lebih dulu dari Dewa United melalui aksi Alex Martins (24’) dan Ricky Kambuaya (61’).

”Kami terus berjuang dan berusaha untuk bangkit mengejar ketertinggalan di pertandingan lawan Dewa United. Hal bagusnya, kami masih berada di jalur super league dan akan kembali fokus untuk pertandingan yang akan datang,” kata Eliano dikutip dari laman resmi Persib seperti dilansir dari Antara, Selasa (21/4).

Hasil imbang ini memang membuat jarak poin Persib dipangkas Borneo FC dan Persija Jakarta. Pesut Etam memangkasnya menjadi dua poin, sementara Macan Kemayoran menjadi tujuh poin.

Di puncak klasemen, Persib memiliki 65 poin. Borneo di posisi kedua dengan 63 poin dan Persija di posisi ketiga dengan 58 poin.

Meski jarak poin kembali mendekat, kata Eliano, momentum juara masih dipegang penuh oleh timnya. Di laga berikutnya Persib akan kembali bermain di kandang Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Jumat (24/4) malam menjamu Arema FC.

Adapun, Persib mencatat rekor sempurna ketika bermain di kandang karena menyapu bersih 14 laga dengan kemenangan. Eliano sepakat dengan pelatihnya, Bojan Hodak, yang mengatakan Persib memulai laga ini dengan buruk.